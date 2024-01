Xavi waarschuwt Robert Lewandowski: 'Ik heb het al eerder gedaan'

(35) lijkt zich serieus zorgen te moeten maken om zijn basisplaats bij FC Barcelona. Het is de Catalanen gelukt om winteraanwinst Vitor Roque tijdig te registreren voor het duel met Las Palmas van aanstaande donderdag Trainer Xavi Hernández geeft een dag voor de wedstrijd aan dat de Poolse spits nu een serieuze concurrent rijker is.

Roque komt voor een bedrag van 40 miljoen euro over van het Braziliaanse Athlético Paranaense en is in de woorden van de oefenmeester een optie voor 'alle posities in de voorhoede'. Op de persconferentie van woensdag bevestigde Xavi dat Roque ook de positie van Lewandowski over zou kunnen nemen: "Dat is al eerder gebeurd, ik heb het al eens gedaan. Ik kan de ene speler niet anders behandelen dan de andere, dat zou niet goed zijn voor de groep."

Lewandowski kwam in de zomer van 2022 over van Bayern München en hielp Barcelona in zijn debuutseizoen aan de eerste Spaanse landstitel sinds 2019. De Pool trof in 34 competitiewedstrijden liefst 23 keer doel en gaf bovendien zeven assists. Dit seizoen blijven zijn cijfers enigszins achter: in zestien competitiewedstrijden was hij acht keer trefzeker; in de Champions League was het in vijf duels slechts één keer raak.

Vooralsnog komt Barcelona bovendien niet in de buurt van titelprolongatie. De Catalanen hebben uit de eerste achttien wedstrijden 38 punten verzameld, en staan daarmee voorlopig vierde in LaLiga. De achterstand op koploper Real Madrid en nummer twee Girona bedraagt bij het ingaan van de negentiende speelronde zeven punten. Real speelt woensdagavond in eigen huis tegen Mallorca (19.15 uur), het Girona van Blind speelt om 21.30 uur de topper tegen nummer drie Atlético Madrid.