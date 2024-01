Beelden: zichtbaar geëmotioneerde Mourinho neemt afscheid van Roma-supporters

Op social media zijn beelden gedeeld van het afscheid van José Mourinho van de supporters van AS Roma. De Portugese trainer werd eerder op de dinsdag door de Romeinse club op straat gezet nadat de resultaten in zijn derde seizoen behoorlijk achterbleven bij de verwachtingen.

Op de beelden is te zien hoe Mourinho het raampje van de auto waarin hij als passagier trainingscomplex Trigoria verlaat naar beneden draait als de supporters hem staande houden. "Grazie, mister" ("Bedankt, trainer"), klinkt het vervolgens, waarop een zichtbaar geëmotioneerde Mourinho zijn dank uitspreekt aan de fans. Bij het wegrijden van de auto wordt hij nog één keer toegezongen door de supporters die hem de afgelopen 2,5 seizoen in hun armen hebben gesloten.

The Special One trad in de zomer van 2021 aan in Rome. In zijn eerste seizoen leidde hij de club naar de winst van de Conference League door Feyenoord in de finale in Tirana met 1-0 te verslaan. In de Serie A eindigde de club dat jaar op de zesde plaats, waarmee Roma zich plaatste voor de Europa League. Daarin zat Mourinho Feyenoord andermaal de voet dwars, in de kwartfinale, maar was Sevilla in de eindstrijd na strafschoppen te sterk. In de competitie eindigde Roma opnieuw op de zesde plaats. De huidige negende plaats op de ranglijst betekent het einde van de Romeinse periode van de Portugees.