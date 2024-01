Kuyt: 'Ik heb al contact met hem gehad, maar we gaan nu niet meer met elkaar praten'

Dirk Kuyt is deze week officieel begonnen aan zijn nieuwe uitdaging. De voormalig voetballer van onder meer Feyenoord, Liverpool en het Nederlands elftal is woensdag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Beerschot. De gedeelde koploper op het tweede Belgische niveau is de rivaal van Antwerp FC, de werkgever van Mark van Bommel. Kuyt heeft al contact gehad met zijn voormalig ploeggenoot bij Oranje.

Kuyt en Van Bommel boekten gezamenlijk grote successen met het Nederlands elftal. Zowel Kuyt als Van Bommel had een basisplaats in de finale van het Wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Een kleine veertien jaar later zijn ze beiden werkzaam in België. Van Bommel sinds de zomer van 2022 als hoofdtrainer van Antwerp FC, Kuyt nu een paar dagen als eindverantwoordelijke bij Beerschot. Van Bommel weet al hoe het is om succesvol te zijn in het land van de zuiderburen. De Limburger loodste Antwerp FC vorig seizoen meteen naar de landstitel. Daarnaast won hij de beker én de Supercup.

Voor tips kan Kuyt dus terecht bij zijn landgenoot. “Ja, ik heb kort al even contact met hem gehad”, wordt de nieuwe manager van Beerschot geciteerd door Het Laatste Nieuws. “We hebben ook afgesproken om nu niet meer met elkaar te praten. We zijn aartsrivalen geworden”, grapt Kuyt, doelend op de rivaliteit tussen Antwerp FC en Beerschot. De oud-speler van ook FC Utrecht en Fenerbahçe vertelt nog geen koffie-afspraak te hebben gepland met Van Bommel. “Nee, dat niet. Mijn focus gaat nu in de eerste plaats uit naar mijn werk hier. Op 12 januari staat de eerste competitiewedstrijd op het programma.”

De opdracht voor Kuyt is duidelijk: promoveren naar de Jupiler Pro League. Beerschot is vooralsnog goed op weg. De Antwerpenaren bezetten momenteel de tweede plaats in de Challenger Pro League. Ze hebben evenveel punten als Zulte-Waregem. Bovendien is het doelsaldo van beide ploegen eveneens gelijk. Over acht dagen mag Kuyt dus voor het eerst aan de bak als hoofdtrainer van Beerschot, thuis tegen de beloften van Anderlecht. “De club, de staf en de spelers verdienen momenteel mijn volledige aandacht. Maar ongetwijfeld zal er wel eens een afspraakje met Mark volgen”, vertelt de Katwijker.

Beerschot degradeerde in 2022 als nummer achttien naar het tweede niveau. Na de derde plaats in het afgelopen seizoen wil het dit jaar ten koste van alles promotie afdwingen. “Ik weet precies waar de club staat en waar die naartoe wil. De woorden kunnen niet duidelijker zijn”, weet Kuyt. “Het is zelfs een beetje Nederlands dit. Ik vind dat ook heel fijn. Dit is een hele mooie, maar tegelijk een moeilijke uitdaging. Ik ben wel zo ambitieus dat ik dit soort uitdagingen zoek. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk is om dit verhaal succesvol te maken.”