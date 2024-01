Zirkzee-mania in Italië: 'Een mix van zeven legendarische aanvallers'

beleeft momenteel de hoogtijdagen van zijn loopbaan. De Nederlander arriveerde in de zomer van 2022 al bij Bologna en kende een lastig eerste seizoen, maar is in de huidige jaargang een van de revelaties op de Italiaanse velden. Bij de krant La Gazetta dello Sport is men dusdanig onder de indruk van de prestaties van Zirkzee, dat hij een mix wordt genoemd van Samuel Eto’o, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, Marco van Basten, Ronaldinho, én .

Zirkzee blaast dit jaar ‘pas’ 23 kaarsjes uit, maar heeft al behoorlijk wat clubs versleten. De spits verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2017 al voor die van Bayern München. Een doorbraak in de hoofdmacht van Der Rekordmeister bleef echter uit, waarna hij op huurbasis arriveerde bij Parma én Anderlecht. In België speelde hij zich in de kijker van Bologna, dat in de zomer van 2022 8,5 miljoen euro betaalde om hem definitief over te nemen van Bayern München. Na een moeizaam eerste seizoen heeft hij de smaak inmiddels te pakken. De teller staat momenteel op acht doelpunten en vier assists in twintig wedstrijden in alle competities (Serie A en Coppa Italia).

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander, die negentien keer uitkwam voor Jong Oranje maar nog niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg, wordt al in verband gebracht met een overgang naar de Italiaanse top. Dat men in het Zuid-Europese land inmiddels een hoge pet op heeft van Zirkzee, blijkt onder meer uit een merkwaardige tekening van La Gazetta dello Sport. Zoals hierboven al geschreven wordt de oud-speler van onder meer Bayern München en Anderlecht vergeleken met een aantal legendarische voetballers. Sterker nog, de krant noemt hem een mix van Ibrahimovic, Eto’o, Gullit, Van Basten, Salah, Ronaldinho en Bergkamp, allemaal spelers die de harten van het Italiaanse publiek hebben veroverd.

De vergelijking tussen Gullit en Zirkzee is door La Gazetta dello Sport snel gemaakt. Die slaat niet op hun voetballende kwaliteiten, maar hun kapsel. Verder zou Zirkzee de techniek hebben van Van Basten en de ‘assist’ van Bergkamp. Daarmee worden nogal wat verwachtingen geschept voor de tweede seizoenshelft. Van Basten speelde 201 wedstrijden voor AC Milan. Daarin scoorde hij 125 keer en verzorgde hij 49 assists. Als speler van AC Milan won hij bovendien driemaal de Ballon d’Or.

Volgens de Gazzetta dello Sport is Joshua Zirkzee een mix van Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, Ruud Gullit, Marco van Basten, Mohamed Salah, Ronaldinho en Dennis Bergkamp. pic.twitter.com/XCTSpuDnia — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) January 3, 2024