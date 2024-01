Ian Maatsen heeft transfer te pakken en kan zich in Duitsland in EK-selectie spelen

Het hing de afgelopen dagen al nadrukkelijk in de lucht, maar heeft zijn tijdelijke transfer nu ook definitief te pakken. De vleugelspeler van Chelsea maakt het seizoen op huurbasis af bij Borussia Dortmund. Bij de Duitse grootmacht, in de achtste finale van de Champions League de tegenstander van PSV, hoopt Maatsen zich in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland te spelen. Hij behoorde al eens tot de spelersgroep van Ronald Koeman, maar wacht nog op zijn debuut.

Maatsen verruilde de jeugdopleiding van PSV in de zomer van 2018 al voor Chelsea, maar verdween nadien een beetje uit beeld. De grootmacht uit Londen verhuurde de Nederlander aan Charlton en Coventry City, alvorens hij in de zomer van 2022 de overstap maakte naar Burnley. Daar beleefde Maatsen een sterk seizoen en had hij als basisspeler een belangrijk aandeel in de promotie naar de Premier League. Burnley had hem daarom maar wat graag definitief ingelijfd, maar hij besloot afgelopen zomer om voor zijn kans te gaan bij Chelsea.

Maatsen deed dit seizoen weliswaar vijftien keer mee bij The Blues, maar verdween slechts drie keer aan de aftrap. Op 27 december kreeg hij van Mauricio Pochettino in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-1) een kans als rechtsbuiten. Maatsen had al vroeg de openingstreffer op zijn schoen, maar kreeg de bal niet voorbij de doelman. Pochettino haalde hem na een klein kwartier spelen in de tweede helft naar de kant. Dat is voorlopig zijn laatste optreden voor Chelsea geweest. Maatsen wordt tot en met het einde van dit seizoen verhuurd aan Borussia Dortmund, dat donderdag ook al de terugkeer van Jadon Sancho wereldkundig maakte.

Chelsea heeft bovendien het contract van Maatsen met een jaar verlengd. De verbintenis van de Nederlander liep in eerste instantie tot de zomer van 2025, maar hij ligt nu dus tot 2026 vast.