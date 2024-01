Verrassend: Vitesse tóch met Pröpper in bekerduel tegen voormalig Eredivisie-cultheld

Vitesse treedt donderdagavond toch mét in de basiself aan tegen de amateurs van AFC. Inzet van de wedstrijd in het GelreDome, die om 18.45 uur begint, is een plaats in de kwartfinale van de KNVB Beker. De Arnhemmers zijn alvast gewaarschuwd: in de vorige ronde schakelden de amateurs PEC Zwolle en de amateurs van RKAV Volendam uit.

In datzelfde Volendam stond huidig AFC-speler Melvin Platje (35) vier jaar onder contract, maar dan bij de profs van FC Volendam. De aanvaller veroverde een cultstatus en speelde later nog voor NEC, voordat hij aan een buitenlands avontuur in onder meer Zweden, Frankrijk, Duitsland en Indonesië begon. Tussentijds keerde hij bij VVV-Venlo en De Graafschap nog wel terug in Nederland, sinds de zomer van 2022 speelt hij bij tweededivisionist AFC. Platje heeft tegen Vitesse andermaal een plek in de basiself.

Aan Arnhemse zijde begint Pröpper voor het eerst sinds 4 februari 2023 weer eens aan een officieel duel. Op die datum scheurde hij, in zijn tweede wedstrijd na de terugkeer uit zijn voetbalpensioen, zijn kruisband in het uitduel bij FC Emmen. Afgelopen weekend maakte hij in het Eredivisieduel met FC Utrecht (0-0) eindelijk zijn rentree, als invaller deed hij het laatste kwartier mee. Daarna leek hij echter met een 'terugslag' te kampen, waardoor meedoen in het bekerduel er niet in zou zitten. Gelukkig voor Pröpper viel de schade mee en verschijnt hij tóch aan de aftrap. Dat geldt ook voor doelman Markus Schubert, normaal gesproken reserve, en spits Andy Visser. Trainer Edward Sturing gunt laatstgenoemde tegen AFC zijn debuut in de basis.

Opstelling Vitesse: Schubert; Oroz; Isimat-Mirin, Hendriks, Pinto; Meulensteen, Pröpper; Manhoef, Tielemans, De Regt; Visser

Opstelling AFC: Van Zetten; Van Kempen, Maatsen, Linthorst, Van Weerdenburg, Claver; Benninga, De Mooij, Hoek; Siali, Platje