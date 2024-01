Derksen pakt Eredivisie-club aan: 'Het zijn gewoon smoesjes, stijlloos'

Johan Derksen vindt de handelwijze van FC Twente rondom de transfer van ‘stijlloos’. De analist van Vandaag Inside gelooft weinig van de verklaringen vanuit Twente rondom de miljoenendeal.

Twente bevestigde het vertrek van Ugalde naar Spartak Moskou maandagavond. Naar verluidt kan de transfersom oplopen tot vijftien miljoen euro. Namens Twente sprak technisch directeur Arnold Bruggink van een gecompliceerde situatie. Hij zegt dat de club graag wilde dat Ugalde in de zomer naar 'een club uit een interessantere competitie zou gaan', maar dat Ugalde per se naar Spartak wilde.

"Op het moment dat een club een speler een salaris biedt dat een veelvoud is van wat hij bij ons verdient, ben je als club kansloos. Natuurlijk hadden we hem aan zijn contract kunnen houden, maar wat doet dat met een speler. We willen dat een speler heel graag voor FC Twente wil spelen", zei Bruggink. “Een speler die dat niet wil, kun je dan maar beter laten gaan. Daarnaast is het zo, en daar wil ik eerlijk over zijn, dat het transferbedrag voor FC Twente-begrippen een heel hoog bedrag is.”

Derksen vindt de uitspraken niet geloofwaardig. “Het verkopen van Ugalde aan een Russische club is natuurlijk onbeschaafd. Maar wat ik nog onbeschaafder vind, is dat ze de speler de schuld geven. ‘Hij wilde daarheen, want hij kon daar zoveel geld verdienen.’ Maar die speler heeft met zijn volle verstand een contract getekend bij Twente. Als ze hem bij Twente gehouden hadden, zouden ze misschien Europees voetbal halen, en verdienen ze ook heel veel geld”, zegt Derksen. “Het zijn gewoon smoesjes om snel je zakken te vullen en iedereen tevreden te stellen. Het is echt stijlloos.”