Doorbraak in onderhandelingen: Ten Hag verlost van man van 85 miljoen euro

staat op het punt om de overstap van Manchester United naar Borussia Dortmund te maken. Er is volgens BILD sprake van een doorbraak in de onderhandelingen over een huurtransfer. Alleen een paar details staan een deal nog in de weg.

De (tijdelijke) terugkeer van Sancho kost Dortmund een huursom van ongeveer drie miljoen euro. Het is de bedoeling dat de transfer op korte termijn wordt afgerond, zodat de 23-jarige buitenspeler vrijdag kan aansluiten bij het trainingskamp in Marbella.

De terugkeer van Sancho naar Dortmund hing al enige tijd in de lucht. De aanvaller ligt overhoop met Erik ten Hag en maakte op 26 augustus voor het laatst deel uit van de wedstrijdselectie van Manchester United. In totaal speelde Sancho dit seizoen slechts 76 minuten, verdeeld over drie invalbeurten.

Sancho bewandelde twee en een half jaar geleden de omgekeerde weg. Manchester United nam hem toen voor 95 miljoen euro (inclusief bonussen) over van Borussia Dortmund. In Engelse dienst heeft Sancho de hoge verwachtingen nooit waargemaakt.