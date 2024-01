Enerverende oefenwedstrijd van PSV eindigt ondanks uitblinkende De Jong onbeslist

PSV en Hamburger SV hebben zondagavond in een enerverende wedstrijd gelijkgespeeld. Nadat de twee ploegen met een 2-2 stand de kleedkamer zochten, besloot de scheidsrechter wegens een rode kaart van André Ramalho de tweede helft met een 0-0 stand te hervatten. In dat tweede bedrijf, waarin Ramalho wél weer mee mocht doen, werd er niet meer gescoord in het Spaanse Marbella.

De eerste helft van de basisploeg van PSV tegen HSV begon bijzonder aantrekkelijk. De Duitse ploeg kwam al snel op voorsprong uit een hoekschop, waarna Luuk de Jong op fraaie wijze de Eindhovenaren weer naast HSV zette. Na een half uur spelen ging het echter mis voor PSV, toen Ramalho een doorgebroken speler onderuit haalde, rood kreeg en een penalty veroorzaakte. De Braziliaan werd van het veld gestuurd en HSV sloeg toe vanaf elf meter: 1-2. Ondanks de rode kaart bleef PSV domineren in de eerste helft en was het nadrukkelijk aanwezig op de helft van de tegenstander. Een treffer kwam er vervolgens ook nog voor de ploeg van Peter Bosz. De Jong sloeg opnieuw toe, ditmaal met het hoofd, en bepaalde de ruststand op 2-2.

Artikel gaat verder onder video

Tijd voor thee had men in Marbella niet, want in de rust moest er het nodige besproken worden over de eerste helft. PSV en HSV wilden de wedstrijd uitspelen met 11 tegen 11, aangezien het slechts een oefenwedstrijd is. Hier ging de Spaanse scheidsrechterscommissie echter niet in mee, waardoor het er op leek dat het duel toch met tien PSV'ers werd uitgespeeld. Vlak voor de aftrap werd er toch nog een wijziging doorgevoerd. De 2-2 stand verdween van het scorebord, waarna de wedstrijd opnieuw gespeeld werd. Geen volledige negentig minuten, maar 45 minuten. PSV mocht alleen op die manier met elf mensen aan de wedstrijd beginnen en zo keerde Ramalho weer terug op het veld bij de Brabanders.

In het tweede bedrijf was PSV het gevaarlijkst voor de goal en waren Bakayoko en De Jong in de buurt van en volgende treffer, maar die bleef uit, mede door de goede tegenstand die HSV kon bieden. Er werd niet meer gescoord in Marbella, waardoor de ontmoeting tussen PSV en HSV eindigde in een 2-2 gelijkspel. Eerder op de dag speelde de B-ploeg van PSV ook gelijk tegen Heracles Almelo (1-1)