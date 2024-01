Eredivisieclubs opgelet: zes oude bekenden, waaronder drie oud-Ajacieden, met een aflopend contract

1 januari luidt voor clubs niet alleen het begin van een nieuwe transfermaand in, maar is ook de dag waarop spelers met aflopende contracten de gesprekken met potentiële nieuwe werkgevers mogen openen. Voor clubs uit de Eredivisie kunnen deze voetballers extra interessant zijn. Dit jaar misschien al helemaal, want er lopen aardig wat spelers met een verleden in de Nederlandse competitie over een paar maanden uit hun contract. FCUpdate.nl zet er zes op een rijtje.

Kenny Tete

In Nederland haalde Tete de deadlines in 2023 niet dankzij een prachtig doelpunt voor Fulham of een indrukwekkende verdedigende actie waarmee hij een treffer voorkwam, maar door zijn reactie op het uitblijven van een uitnodiging voor het Nederlands elftal. De rechtsback behoorde begin vorig jaar weliswaar tot de voorselectie van Ronald Koeman, maar hoefde zich uiteindelijk niet te melden. Dat schoot bij Tete in het verkeerde keelgat. “Dat voelt, grof gezegd, als er een beetje met je balletjes wordt gespeeld”, zei hij tegen Ziggo Sport.

Tete zijn laatste opwachting in het Nederlands elftal dateert van bijna drie jaar geleden op bezoek bij Turkije (4-2 verlies). De oud-speler van Ajax heeft misschien wel een transfer nodig om zich in de selectie van Koeman te kunnen spelen. Die zou hij na dit seizoen transfervrij kunnen maken. Tete is bij Fulham in het bezit van een aflopend contract en er zijn op dit moment nog geen signalen dat hij een nieuwe overeenkomst gaat sluiten. De Nederlander kon in de eerste vijf competitieduels rekenen op een basisplaats, maar is er na zijn liesblessure (nog) niet in geslaagd zich terug in de basis te spelen. Hij kwam in slechts drie van de laatste negen wedstrijden in actie.

Marten de Roon

Hoewel De Roon een van de meest ondergewaardeerde krachten van het Nederlands elftal is in de afgelopen jaren, heeft het er heel veel van weg dat hij later dit jaar zijn derde eindtoernooi gaat spelen. Na zijn deelnames een EURO 2020 en het Wereldkampioenschap van 2022 moet het heel gek lopen wil Koeman hem niet selecteren voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Het is eerder de vraag of hij dan nog speler is van Atalanta Bergamo. De 41-voudig international draagt dit seizoen de aanvoerdersband, maar loopt na dit seizoen wel uit zijn contract. De Roon wordt veelvuldig genoemd als mogelijke versterking voor Ajax. De Amsterdammers zijn op zoek naar een ervaren controleur.

Hans Hateboer

Waar de huidige selectie van Atalanta Bergamo momenteel vier Nederlanders herbergt, zou de teller na dit seizoen zomaar op nul kunnen komen te staan. Teun Koopmeiners wordt al een tijdje gevolgd door Europese topclubs, Mitchel Bakker moet het doen met een reserverol, De Roon loopt uit zijn contract en ook Hateboer heeft een aflopende verbintenis. De oud-speler van FC Groningen was een aantal seizoenen een revelatie op de rechtervleugel en speelde zich zelfs in het Nederlands elftal. Hateboer is echter blessuregevoelig. Door een gescheurde kruisband miste hij vorig seizoen 21 wedstrijden en momenteel kampt hij met een spierblessure. Het is daarom nog maar de vraag of Atalanta zijn contract gaat verlengen.

Jeffrey Gouweleeuw

Het is inmiddels alweer acht jaar geleden dat Gouweleeuw de Eredivisie achter zich liet. De verdediger verruilde AZ op 9 januari 2016 in voor FC Augsburg. Drie miljoen betaalde de club uit Duitsland en dat bleek al snel een koopje. Gouweleeuw is al jaren niet meer weg te denken uit de defensie van FC Augsburg. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband en miste hij slechts twee competitieduels, beide vanwege een schorsing (teveel gele kaarten). In de huidige jaargang zit de band niet meer om de arm van de oud-speler van ook sc Heerenveen, maar kwam hij desondanks in dertien van de zestien competitiewedstrijden in actie, de eerste drie moest hij vanwege een enkelblessure aan zich voorbij laten gaan. De teller staat inmiddels op 218 duels voor FC Augsburg. Keert hij na dit seizoen terug in de Eredivisie?

Queensy Menig

Menig doorliep verschillende jeugdelftallen van Ajax en speelde een aantal wedstrijden voor de hoofdmacht, maar in Nederland zullen mensen hem vooral herinneren door zijn periodes bij PEC Zwolle en FC Twente. Voor de Zwollenaren scoorde hij zestien keer in 82 wedstrijden, namens de Tukkers was het negen keer raak in 49 duels. Menig vertrok in de zomer van 2021 naar Partizan Belgrado, waarvoor hij inmiddels al 108 keer in actie kwam. Dit seizoen is hij echter niet meer zeker van zijn plaats. In zijn laatste zes competitieduels verscheen hij telkens als invaller binnen de lijnen. Voor de topper tegen Rode Ster behoorde de aanvaller niet eens tot de selectie.

Jaïro Riedewald

Een paar maanden nadat Ajax op bizarre wijze de landstitel misliep bij De Graafschap, pakte het socialmediateam van de Amsterdammers uit met een video waarin Riedewald een hoofdrol vertolkte. De Haarlemmer sprak de supporters moed toe en leek op te staan als nieuwe leider, maar het liep compleet anders. Riedewald kon onder Peter Bosz in eerste instantie rekenen op een basisplaats, maar verdween uit het elftal toen de coach in Lasse Schöne zijn ideale ‘zes’ had gevonden. Hij vertrok in de zomer van 2017 naar Crystal Palace. Voor die club staat de teller ruim zes jaar later pas op negentig wedstrijden. Ook dit seizoen komt hij er niet tot nauwelijks aan te pas. Henk Spaan noemde Riedewald een paar dagen geleden nog als mogelijke optie voor Ajax.