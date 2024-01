Ten Hag verrast: Manchester United tóch in gesprek met aanvaller van 60 miljoen euro

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat na dit seizoen transfervrij vertrek bij Manchester United. De doorgaans goed geïnformeerde David Ornstein meldde vorige maand nog dat de werkgever van Erik ten Hag niet van plan is om de optie in het aflopende contract van de Fransman te lichten, maar volgens de hoofdtrainer lopen er wel degelijk gesprekken tussen de club en de aanvaller. Dat vertelde Ten Hag donderdag tijdens zijn persconferentie.

Manchester United telde in de zomer van 2015 liefst zestig miljoen euro neer voor Martial. De spits was in de voorgaande seizoenen een revelatie op de Franse velden, maar is er in Engeland niet in geslaagd de torenhoge verwachtingen waar te maken. Niet voor niks kwam Martial in 2022 een halfjaar op huurbasis uit voor Sevilla. De Fransman keerde vervolgens terug bij Manchester United, maar een basisplaats veroverde hij niet onder Ten Hag. Mede door blessureleed kwam Martial vorig seizoen ‘maar’ tot 29 wedstrijden in alle competities. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij drie assists.

Artikel gaat verder onder video

In de huidige jaargang heeft Martial niet tot nauwelijks zijn waarde gehad voor Manchester United. Na negentien wedstrijden staat de teller op slechts twee treffers en evenveel assists. In de Premier League verscheen hij tot op heden pas vijf keer aan de aftrap, in de groepsfase van de Champions League zelfs helemaal niet. Verrassend was het daarom niet toen Ornstein op 11 december meldde dat de club niet van plan is om de optie in het na dit seizoen aflopende contract van Martial te verlengen. Manchester United kán de verbintenis met een jaar verlengen, maar was dat volgens de journalist van The Athletic niet van plan.

Ten Hag vertelde donderdag tijdens zijn persconferentie echter dat er wel degelijk gesprekken gaande zijn tussen Manchester United en Martial. Waar die op uit moeten draaien, wilde de Nederlander niet verklappen. Ten Hag vertelde dat de club ook in gesprek is met Raphael Varane. De Fransman heeft nog een contract tot medio 2025. Manchester United haalde Varane in de zomer van 2021 voor veertig miljoen euro naar Engeland.