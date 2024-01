Kylian Mbappé kan één Europese grootmacht alvast uit zijn hoofd zetten

FC Barcelona-supporters moeten niet verwachten dat hun club zich gaat mengen in de strijd om de handtekening van . De Franse superster van Paris Saint-Germain mag sinds 1 januari in gesprek met andere clubs over een transfer na dit seizoen en wordt niet alleen in verband gebracht met Real Madrid, maar ook met Liverpool. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández heeft de komst van Mbappé naar zijn ploeg in ieder geval alvast uitgesloten.

Dat Mbappé anno 2024 nog altijd speler is van PSG, mag gerust een kleine verrassing genoemd worden. Real Madrid heeft in de afgelopen jaren meermaals geprobeerd om hem naar Spanje te halen. In de zomer van 2021 legde PSG nog een astronomisch bedrag van 180 miljoen euro naast zich neer, ondanks het feit dat Mbappé op dat moment in het bezit was van een aflopend contract. Real Madrid leek de aanvaller daardoor in 2022 transfervrij over te gaan nemen, maar hij verbaasde vriend en vijand door zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract bij PSG.

Vorige zomer was Mbappé wederom hét onderwerp van gesprek. De goaltjesdief deelde de leiding van de Parijzenaren mee dat hij niet van plan was om zijn in de zomer van 2024 aflopende verbintenis te verlengen. PSG was woedend en besloot om de aanvaller niet mee te nemen naar het trainingskamp in Azië. Mbappé bleef in Parijs achter met andere spelers die op zoek mochten naar een nieuwe werkgever. De Fransman was echter niet van plan om afgelopen zomer te vertrekken en mocht uiteindelijk weer aansluiten bij de groep van coach Luis Enrique. Dat is voor PSG en Enrique maar goed ook, want met 21 doelpunten in 22 wedstrijden in alle competities is Mbappé ook dit seizoen niet te houden.

Maar ook deze jaargang is het de grote vraag waar Mbappé na het seizoen speelt. Een vertrek bij PSG komt steeds dichterbij, gezien zijn aflopende verbintenis en onder meer de geruchten over een transfer naar Liverpool. FC Barcelona wordt in ieder geval níét zijn nieuwe werkgever. Simpelweg omdat de Catalanen Mbappé niet kunnen betalen. Dat geldt ook voor Erling Haaland. “We kunnen niet bedenken dat Haaland of Mbappé nu naar Barça komt. Helaas kunnen we deze spelers niet betalen”, zei Xavi woensdagmiddag op een persconferentie. “Ik ben blij met de spelers die ik heb. We moeten ons beste niveau bereiken, want bij deze club moeten we altijd op topniveau zijn”, voegde de oefenmeester er nog aan toe.