Saudi-Arabië krijgt opnieuw een Clásico: uitgerekend Lewandowski helpt FC Barcelona over dood punt heen

FC Barcelona heeft zich donderdagavond verzekerd van een plek in de finale van de Spaanse Supercup. Overtuigend was het zeker niet wat de regerend kampioen van Spanje in de halve finale tegen Osasuna liet zien, maar de verliezend bekerfinalist in het afgelopen seizoen moest er desondanks aan geloven: 2-0. Treffers van en Lamine Yamal in de tweede helft bezorgden FC Barcelona opnieuw een startbewijs voor de eindstrijd. Daarin is Real Madrid zondag de tegenstander.

Real Madrid en Atlético Madrid lieten 24 uur gelezen zien waarom de Saudische liefhebbers er maar wat blij mee zijn dat hun land het strijdtoneel vormt voor de Spaanse Supercup. Atlético Madrid had lang de beste papieren om de finale te bereiken, maar Real vocht zich zoals wel vaker in finales en andere belangrijke wedstrijden terug en boekte uiteindelijk een spectaculaire 5-3 overwinning. FC Barcelona en Osasuna moesten dus flink aan de bak om dat spektakel te evenaren. Heel verrassend was het echter niet dat beide ploegen daar niet in zijn geslaagd.

FC Barcelona kroonde zich in het afgelopen seizoen nog voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar komt in de huidige jaargang een stuk moeizamer voor de dag. Wat dan niet meehelpt, is dat de ploeg van trainer Xavi Hernández al het hele seizoen wordt achtervolgd door blessures. Voor de wedstrijd was er overigens nog wel goed nieuws uit de ziekenboeg. Pedri werd door de medische staf fit genoeg bevonden om op de bank plaats te nemen en maakte in de tweede helft zijn rentree binnen de lijnen. Tegenover de rentree van Pedri stond echter het uitvallen van Raphinha. De Braziliaan moest zich een paar minuten voor rust noodgedwongen laten vervangen.

Het uitvallen van Raphinha was het meest noemenswaardige uit de eerste helft. Zowel FC Barcelona als Osasuna kreeg weliswaar mogelijkheden om voor rust de score te openen, maar doelmannen Iñaki Peña en Sergio Herrera behoorden tot de uitblinkers binnen de lijnen. Vooral Peña hield met een aantal goede reddingen zijn ploeg op de been. Zo reageerde hij attent toen Ronald Araújo in de fout ging, waarmee hij een voorsprong voor Osasuna voorkwam. Namens FC Barcelona was Lewandowski in de eerste helft het dichtst bij een treffer. De Pool had de tijd en ruimte om een hoek uit te kiezen, maar zijn inzet bracht Herrera niet echt in de problemen.

Lewandowski is dit seizoen regelmatig het punt van kritiek geweest. De goalgetter kwakkelde in de eerste seizoenshelft eveneens een tijdje met zijn fitheid en slaagt er sinds hij fit is niet in om zijn niveau uit zijn eerste seizoen in Spanje te halen. De roep om een reserverol voor Lewandowski en een basisplaats voor de Braziliaanse aanwinst Vitor Roque wordt luider en luider, maar juist dan zijn spitsen vaak op hun best. En dus was het niet gek dat uitgerekend Lewandowski zijn ploeg over het dode punt heen hielp. Na goed ingrijpen van Andreas Christensen speelde Ilkay Gündogan met een fijne pass Lewandowski vrij en als een echte nummer 9 werkte hij af: 1-0.

Er was na de treffer van de Pool nog ruim een halfuur te spelen in het Al -Awwal Stadium, maar in gevaar kwam de overwinning voor FC Barcelona eigenlijk geen moment. Osasuna probeerde het wel, maar de huidige nummer twaalf in LaLiga kon aanvallend weinig uitrichten. FC Barcelona en Frenkie de Jong, die een onopvallende wedstrijd speelde, hielden stand en met de late 2-0 van Lamine Yamal gooiden ze het duel definitief in het slot. De Jong en zijn ploeggenoten mogen zich dus opmaken voor een nieuwe Supercup-finale. Daarin is voor het tweede jaar op rij Real Madrid de tegenstander. FC Barcelona was vorig jaar met 3-1 te sterk voor de aartsrivaal. Een nieuwe Catalaanse zege mag gerust een stunt worden genoemd.