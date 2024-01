Robert Lewandowski komt met pijnlijk bericht na horroravond FC Barcelona

FC Barcelona likt de wonden na de pijnlijke nederlaag tegen Real Madrid in de finale van de Spaanse Supercup. De ploeg van trainer Xavi Hernández was zondagavond in de eindstrijd in Saudi-Arabië niet opgewassen tegen de aartsrivaal en ging uiteindelijk met 4-1 onderuit. Het verlies komt hard aan bij Xavi en zijn spelers. Ook bij , die zijn ‘oprechte excuses’ aanbiedt aan alle FC Barcelona-supporters.

De Catalanen waren er alles aan gelegen om er met de eindzege van de Supercup vandoor te gaan. Ze kroonden zich vorig jaar voor het eerst sinds 2019 tot landskampioen, maar komen in het huidige seizoen een stuk moeizamer voor de dag. In de competitie is de achterstand op Girona en Real Madrid respectievelijk al acht en zeven punten, al heeft de werkgever van Daley Blind wel een wedstrijd meer gespeeld. FC Barcelona hoopte in Saudi-Arabië het zelfvertrouwen een boost te geven, maar na een moeizaam optreden tegen Osasuna volgde dus de vernedering door Real Madrid.

FC Barcelona keek in de finale tegen de eeuwige rivaal al binnen tien minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Het kwam via een flinke knal van Lewandowski weliswaar terug in de wedstrijd, maar een paar minuten na de aansluitingstreffer was het verschil alweer twee. Rodrygo bepaalde in de tweede helft de eindstand uiteindelijk op 4-1, waarna FC Barcelona-aanvoerder Ronald Araújo er ook nog eens met tweemaal geel en dus rood voortijdig vanaf moest. Het werd voor FC Barcelona dus een avond om heel snel te vergeten. “Geen acceptabel resultaat vanavond. Oprechte excuses aan alle fans van FC Barcelona”, schreef Lewandowski na afloop op zijn Instagram.

Xavi zag zich eveneens genoodzaakt om zich te verontschuldigen richting de supporters. De trainer, eind 2021 aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, staat al een tijdje onder druk. Hij lijkt voorlopig het vertrouwen te genieten van voorzitter Joan Laporta, maar zal zijn ploeg snel weer aan het voetballen moeten krijgen. Volgende maand staat immers het eerste treffen met Napoli in de achtste finales van de Champions League op het programma. “Ik geloof in het project, mezelf en in het team, en ik geloof dat we in staat zijn de situatie om te keren”, wordt Xavi geciteerd door Sport. “Ik ben bereid kritiek te verdragen, die was er al voor de wedstrijd en is er altijd geweest. Ik voel me sterk en kalm. Vandaag (zondagavond, red.) was een stap terug en een harde klap, maar dat is sport.”

FC Barcelona heeft niet veel tijd om de klap te verwerken. Donderdag staat het bekerduel met Unionistas de Salamanca CF op het programma. Een paar dagen later wacht het pittige bezoek aan Real Betis.