Transfernieuws bezorgt Feyenoord-fans flashback naar de jaren '90: 'Ik dacht even...'

Feyenoord is druk bezig met de komst van Zwitsers international (28). De rechtsback wordt momenteel door Fulham verhuurd aan Bundesliga-club FC Augsburg, maar de Rotterdammers gaan een poging wagen om de speler deze winter naar De Kuip te halen. Het nieuws over Mbabu bezorgt de supporters van Feyenoord flashbacks naar de jaren '90.

Het doorgaans goed ingevoerde 1908 schrijft dat Feyenoord serieus werk maakt van de komst van Mbabu: " Feyenoord moet er nog uit zien te komen met de Premier League club, Augsburg én de entourage van de speler — maar de eerste inspanningen zijn in gang gezet", leest het. Mbabu zou in plaats van Neco Williams de overstap naar Rotterdam moeten maken; Nottingham Forest lijkt niet bereid mee te werken aan een (tijdelijk) vertrek van de Welshman, al zouden de laatste ontwikkelingen op de Afrika Cup daar mogelijk verandering in kunnen brengen.

Feyenoord wil een extra rechtsback toevoegen aan de selectie van trainer Arne Slot omdat Bart Nieuwkoop 'vooralsnog is tegengevallen' en de trainer momenteel zeven verdedigers tot zijn beschikking heeft: "te weinig voor een dubbele bezetting", schrijft de site. "Feyenoord onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de verhuur van Mbabu aan Augsburg te beëindigen, om vervolgens de Zwitser zelf weer op huurbasis over te nemen van Fulham. In het meest aannemelijke geval komt er dan ook een optie tot koop bij voor in de zomer van 2024", weet men meer over de constructie waarmee de speler naar Rotterdam-Zuid zou moeten komen.

Op X reageren de supporters van Feyenoord wisselend op het nieuwtje van 1908. "Hij was altijd goed op FIFA, heuj", schrijft een fan. Een ander zag Mbabu recent écht aan het werk en is ook enthousiast: "Afgelopen zondag op de tribune bij Gladbach -Augsburg hem zien spelen. Absoluut en van de beteren die pot, maar wel het enige wat ik ooit van hem gezien heeft", schrijft deze fan. Een derde supporter zag Mbabu óók in het stadion in actie maar is minder te spreken: "Ik heb hem vorig jaar bij Fulham een keer zien spelen, dan kunnen we beter Nieuwkoop opstellen", meent deze persoon.

Flashback

Daarnaast krijgen meerdere fans bij het zien van de dreadlocks van Mbabu flashbacks naar de jaren '90. Tussen 1993 en 1997 stond de Zweed Henrik Larsson, destijds met een vergelijkbare haardracht getooid, immers onder contract bij de Stadionclub. Later zou de spits uitgroeien tot doelpuntenmachine bij Celtic en ook nog uitkomen voor FC Barcelona en (kortstondig) voor Manchester United. Tot 2021 was hij als assistent van Ronald Koeman opnieuw werkzaam in Barcelona. Larsson is echter niet de enige oud-Feyenoorder op wie Mbabu met zijn kapsel lijkt. Andere supporters denken op hun beurt terug aan Serginho Greene en Robin Nelisse.