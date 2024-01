Slot maakt zich geen zorgen bij Feyenoord: 'We hebben al een hele goede vervanger in huis'

Arne Slot is ontzettend lovend over de ontwikkeling die in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van Excelsior naar Feyenoord en beleefde een moeizame start, maar speelde zich een paar maanden later in de basisploeg en is inmiddels onomstreden. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Wieffer staat er goed op in het buitenland. Mocht hij vertrekken, dan maakt Slot zich geen zorgen over de vervanging. Die heeft hij naar eigen zeggen al in huis.

Wie een Feyenoord-supporter rond de jaarwisseling vroeg naar de beste speler bij de Rotterdammers in 2023, zal ongetwijfeld de naam van Santiago Giménez veelvuldig te horen hebben gekregen. De Mexicaan speelde zich na het Wereldkampioenschap in Qatar in de basis en gaf zijn plek niet meer uit handen. Hij maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen al veel indruk en deed er de voorbije maanden nog een paar schepjes bovenop. Zo staat de teller in de Eredivisie al op achttien doelpunten.

Artikel gaat verder onder video

Giménez is zeker niet de enige Feyenoord-speler die kan terugkijken op een geslaagd jaar. Zo maakte Wieffer van alle spelers van de regerend landskampioen misschien wel de beste ontwikkeling door. “Wieffer heeft qua ontwikkeling een megasprong gemaakt, daar kan ik echt van genieten”, zegt Slot in een interview met Voetbal International. “Zó groot dat als hij dat nog een keertje doet, hij de beste speler ter wereld wordt. Dat is natuurlijk onrealistisch, voor welke voetballer dan ook. Maar Mats kan wel nóg beter worden.” Wieffer kreeg vorig jaar al de eerste beloning voor zijn ontwikkeling: zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij is inmiddels een vast gezicht in de spelersgroep van Ronald Koeman.

De stappen zie Wieffer zet binnen de lijnen zijn ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. De middenvelder verscheen in de eerste seizoenshelft al op de voorpagina van het Spaanse Sport en zijn naam werd ook in verband gebracht met Atlético Madrid, dat hem tijdens het tweeluik in de groepsfase van de Champions League van dichtbij in actie zag. Een zomerse transfer valt niet uit te sluiten. Mocht Wieffer de deur van De Kuip na dit seizoen inderdaad achter zich dichttrekken, maakt Slot zich geen zorgen. “Ramiz Zerrouki zit er nu al zo dicht tegenaan, dat we de zekerheid hebben dat we met hem ook al een hele goede vervanger in huis hebben, mocht Wieffer vertrekken”, stelt de trainer. “Dat is een voordeel én een bevestiging dat we als club stappen blijven maken, alleen ziet de buitenwereld ons boven of naast PSV en Ajax zweven, terwijl we financieel nog steeds achterlopen op die clubs. Daarin zit tegelijkertijd de uitdaging waar ik nog steeds veel voldoening uithaal.”