Feyenoord mogelijk in de problemen: 'Dat is denk ik wel het punt van zorg'

De jaarwisseling is achter de rug en dat betekent dat Eredivisieclubs zich kunnen gaan richten op de herstart van de competitie. Het trainingskamp van Feyenoord is inmiddels in volle gang. De ploeg van trainer Arne Slot moet het voorlopig stellen zonder , , én . Zij staan de komende weken in dienst van hun nationale ploeg. Feyenoord-watcher Mikos Gouka verwacht niet dat hun absentie reden is voor paniek, maar ziet wel een potentieel probleem.

Hoewel Feyenoord dit seizoen in vrijwel alle statistieken beter presteert dan in de afgelopen jaargang, hervat het de competitie met een achterstand van tien punten op PSV. De Rotterdammers lieten in de eerste seizoenshelft al vier keer punten liggen, waaronder in de thuiswedstrijd tegen de concurrent uit Eindhoven (1-2). De formatie van Slot kan zich, wil het in de tweede seizoenshelft nog een enige rol van betekenis spelen in de titelstrijd, geen misstap meer veroorloven. Omdat Feyenoord ook nog in het bekertoernooi én de Europa League actief is, kan het een volledige selectie goed gebruiken. Maar in de eerste wedstrijden na de winterstop mist Slot dus al vier spelers.

“Als je het puur over Feyenoord hebt, hebben ze natuurlijk wel zorgen in de zin van: vier spelers zijn er niet bij”, zegt Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Minteh en Zerrouki nemen deze maand deel aan de Afrika Cup, terwijl Ueda en Jahanbakhsh hopen te kunnen schitteren op de Azië Cup. “Dat zijn geen spelers die, als je De Kuip binnenwandelt of een vijandig stadion waar Feyenoord op bezoek komt, sowieso meedoen”, vervolgt Gouka. “Een enkele keer wel Minteh, maar hij is geen vaste basisspeler. Jahanbakhsh hebben we lang niet gezien, geblesseerd geweest maar ook niet een vaste basisspeler. Zerrouki wel in de Champions League, maar in de competitie heel weinig gezien. Ueda zit soms op de bank te wachten totdat hij er eindelijk in mag.”

Gouka ziet dus niet meteen grote problemen voor Feyenoord en Slot, maar die kunnen er wel komen als een basisspeler geblesseerd uitvalt. “Dat is het probleem natuurlijk. Die spelers mis je op dit moment niet. Er is geen supporter die denkt: oh mijn god, ze zijn er niet bij. Maar op het moment dat Giménez geblesseerd geraakt, had je Ueda. Die heb je nu natuurlijk niet. Als Wieffer geblesseerd raakt, heb je normaal gesproken Zerrouki, maar hij is er nu natuurlijk niet. Je gaat in één keer van optie 1 als die wegvalt naar optie 3 en niet naar je tweede optie.” En dat ook nog in een periode waarin Feyenoord volop aan de bak moet. Na de relatief ‘rustige’ start tegen N.E.C. (thuis) en Vitesse (uit) wachten in de competitie ontmoetingen met FC Twente (thuis) en AZ (it).

Tussen de wedstrijden tegen N.E.C. en Vitesse én de toppers tegen FC Twente en AZ door komt Feyenoord ook nog in actie in de KNVB Beker. Na de overwinning op FC Utrecht wacht in de achtste finale de kraker tegen de winnaar van het treffen tussen PSV en FC Twente. Het is voor Feyenoord en Slot dus te hopen dat de spelers die hij momenteel en de komende maand tot zijn beschikking heeft, beschikbaar blijven. “Dat is denk ik wel het punt van zorg. Ik kan me voorstellen dat Slot, ik heb hem daar nog niet naar gevraagd, nu zal zeggen: spelers verhuren? Ja, wacht even. Ik ben al vier spelers kwijt”, zegt Gouka. “Hij heeft nu jeugdspelers mee. Dat zijn allemaal jongens die natuurlijk stappen kunnen zetten, maar dat zijn normaal gesproken niet de spelers die je kort na de winterstop bij Feyenoord in het eerste elftal ziet spelen.”

Vruchten plukken van goede prestaties

De Afrika Cup gaat op zaterdag 13 januari van start. De finale wordt gespeeld op zondag 11 februari. Met een beetje pech is Feyenoord Minteh en/of Zerrouki een maand kwijt. De Azië Cup wordt op vrijdag 12 januari afgetrapt, de eindstrijd is op zaterdag 10 februari. Ook Jahanbakhsh en Ueda kunnen dus lange tijd afwezig zijn. ”Aan de andere kant, als die spelers het heel goed doen op zo’n internationaal toernooi worden ze ook meer waard. Dan pluk je daar de vruchten van. Maar op korte termijn kan ik me voorstellen dat Slot hoopt dat juist op de posities waar spelers nu weg zijn, dat daar niks gebeurt”, aldus Gouka.