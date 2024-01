Dit is precies wat Ajax in huis haalt met de komst van Jordan Henderson

Ajax staat op het punt zich te versterken met . Volgens de laatste berichtgeving arriveert de 33-jarige Engelsman donderdag in Amsterdam om de laatste plooien van zijn overstap glad te strijken. In een video van een minuut wordt perfect duidelijk wat de Amsterdammers met de voormalig aanvoerder van Liverpool in huis halen.

Het betreffende filmpje is drie jaar geleden op YouTube geplaatst en werd gemaakt tijdens een Champions League-duel dat in de coronatijd werd gespeeld. Omdat wedstrijden destijds zonder publiek werden afgewerkt, is goed te horen hoe Henderson zich op het veld laat gelden tegenover zijn ploeggenoten.

Het filmpje krijgt niet voor niets de titel 'Positive Communication' mee: het is duidelijk hoorbaar hoe Henderson zijn medespelers op een positieve manier coacht. "Well done, Robbo en "Brilliant, Robbo!", klinkt het onder meer goedkeurend richting linksback Andrew Robertson. "Love it!", laat Henderson bovendien horen na een gewonnen kopduel van een andere ploeggenoot.

Ajax kan wel een dergelijk type gebruiken op het middenveld. ESPN-analist Marciano Vink wijt de teleurstellende prestaties die de Amsterdammers dit seizoen leveren onder meer aan een gebrek aan leiderschap op het veld. "Dit seizoen laten de spelers die eigenlijk het voortouw moeten nemen het namelijk te veel versloffen", sprak de voormalig international woensdag, doelend op aanvoerder Steven Bergwijn en aanvaller Steven Berghuis. De komst van de Engelsman is in dat opzicht heel belangrijk, voorziet Vink dan ook: "Henderson komt bij Ajax direct bovenaan de hiërarchie en dat is hard nodig ook."