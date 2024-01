Frustraties lopen hoog op bij Feyenoord: Geertruida krijgt het aan de stok met voormalig PSV-verdediger

Het wil zaterdag bepaald niet vlotten voor Feyenoord in de oefenwedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05. De ploeg van trainer Arne Slot keek tegen de huidige nummer zestien van de Bundesliga binnen een uur tegen een 0-2 achterstand aan. Waar Feyenoord in het eerste halfuur nog bij vlagen goed voetbal liet zien, kwam het er in het tweede deel niet tot nauwelijks aan te pas. De frustraties liepen op een gegeven moment zelfs dusdanig op dat de scheidsrechter een paar keer een gele kaart uit zijn borstzak moest halen. Zo kreeg het aan de stok met , die vorig seizoen nog actief was bij PSV.

Kort voor het akkefietje tussen Geertruida en Mwene moest de scheidsrechter ook al ingrijpen bij een opstootje. Feyenoord wilde de bal niet over de zijlijn spelen toen een speler van Mainz geblesseerd op het veld lag. Dat leidde tot frustraties bij de Duitsers, die op dat moment al een comfortabele voorsprong hadden. Feyenoord kwam tegen de verhoudingen in vlak voor het verstrijken van het eerste halfuur op een 0-1 achterstand. In het tweede deel was het na zeventien minuten raak voor Mainz. Bij het eerste opstootje kreeg Calvin Stengs een gele kaart, niet lang daarna werd Geertruida op de bon geslingerd. Feyenoord heeft nog tweemaal dertig minuten om de 0-2 achterstand weg te poetsen.