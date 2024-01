Gertjan Verbeek: 'Dat vreet aan je. Zeker bij FC Twente kwam het nog veel harder binnen'

Gertjan Verbeek is weliswaar alweer een paar jaar weg bij FC Twente, maar hij weet nog goed dat zijn ontslag in de Grolsch Veste niet makkelijk was. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn familie. FC Twente stelde Verbeek in het najaar van 2017 aan als hoofdtrainer, maar hij moest na nog geen halfjaar alweer vertrekken. De Tukkers degradeerden in het seizoen 2017/2018 naar de Keuken Kampioen Divisie.

Verbeek streek in oktober 2017 neer in Enschede. De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen, Heracles Almelo en Feyenoord ging destijds niet alleen aan de slag als hoofdtrainer, maar ook als directeur spelersbeleid. Verbeek was op de bank de vervanger van René Hake, die wegens tegenvallende resultaten halverwege de eerste seizoenshelft al op straat werd gezet. Onder Verbeek werden de resultaten er echter niet beter op. FC Twente knikkerde weliswaar Ajax uit de KNVB Beker, maar in de Eredivisie leed het pijnlijke nederlagen tegen onder meer sc Heerenveen (0-4), ADO Den Haag (2-3) en AZ (0-4).

Nadat FC Twente in de competitie was weggezakt naar de achttiende en dus laatste plaats moest ook Verbeek zijn spullen pakken. De Deventenaar kan zich zijn ontslag in Enschede nog goed voor de geest halen. “Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Ik ben ook bij Feyenoord ontslagen, bij FC Twente ontslagen. Dat vreet aan je”, vertelt Verbeek in gesprek met Stan Timmerman in de podcast Het is maar een spelletje. “Zeker bij FC Twente, toen ik een vrouw en kind had, kwam dat nog veel harder binnen. Je gaat er zelf wel wat makkelijker mee om, omdat je weet dat het er helaas bij hoort. Maar mijn vrouw en kind weten dat niet. Die denken: wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand?”

De vele media-aandacht die er tegenwoordig is, maakt het er ook niet gemakkelijker op. Volgens Verbeek is dat een groot verschil in vergelijking met zijn begintijd als hoofdtrainer. “Toen had je op maandagochtend de ochtendkrant. Die las je of las je niet en dan hield het op. Dan was het vrijdag weer een persconferentie, maar die was heel summier. Zeker als je bij Heerenveen of Heracles trainer bent, dat is wat anders dan bij Feyenoord en FC Twente. Bij Heracles en Heerenveen word je ook niet echt op de proef gesteld wat pijnlijke vragen betreft. Daar zit geen Valentijn Driessen in de zaal die het op zijn manier probeert te verwoorden.”

En dan zijn er nog sociale media. Verbeek is zelf niet actief op Instagram, Facebook, X of welk social mediaplatform dan ook. Zijn vrouw wel en daardoor krijgt hij nog wel wat dingen mee. Hij verbaast zich over het feit dat je tegenwoordig van alles kunt zeggen. “Als je ziet wat mensen mogen, zeggen en kunnen zeggen, ook anoniem… Dat gaat wel heel ver.”