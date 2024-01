Volgende sensatie op de Afrika Cup is een meevaller voor Feyenoord

Algerije kroonde zich in 2019 nog tot het beste land op het Afrikaanse continent, maar heeft vijf jaar later geen potten kunnen breken op de Afrika Cup. Sterker nog, de formatie van bondscoach Djamel Belmadi verloor dinsdagavond met 1-0 van Mauritanië en is daardoor na drie wedstrijden al uitgespeeld. Dat betekent dat ook voor Feyenoord-middenvelder het toernooi er alweer op zit en hij zich snel kan gaan melden in Rotterdam.

Algerije ging er in 2019 nog met de eindzege van de Afrika Cup vandoor, maar de resultaten die het land daarna boekte vielen flink tegen. Algerije strandde tijdens de editie van 2021 - die vanwege de coronacrisis een jaar later werd gespeeld - al in de groepsfase en slaagde er niet in om zich te plaatsen voor het Wereldkampioenschap in Qatar. De Algerijnen golden bij aanvang van de Afrika Cup in Ivoorkust desondanks als een van de titelkandidaten. Maar ook twee jaar na de teleurstellende editie in Kameroen blijft het dus bij drie groepswedstrijden.

Na de gelijke spelen tegen Angola (1-1) en Burkina Faso (2-2) telde voor Algerije in de laatste groepswedstrijd tegen Mauritanië enkel de overwinning. Opvallend genoeg besloot bondscoach Belmadi om grote namen als Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb en Islam Slimani buiten zijn basisploeg te houden. Zerrouki verscheen wél aan de aftrap, maar de Feyenoord-middenvelder kon niet voorkomen dat Mauritanië na 37 minuten op een 1-0 voorsprong kwam. Mohamed Dellah Yaly kreeg de bal pardoes voor zijn voeten, maar schoot vervolgens beheerst raak.

Belmadi had na 45 minuten genoeg gezien en bracht bij aanvang van de tweede helft Mahrez binnen de lijnen. Met de voormalig aanvaller van Manchester City binnen de lijnen ging Algerije op jacht naar de gelijkmaker, maar ook na de entree van Bentaleb en Slimani kwam het niet tot nauwelijks gevaarlijk voor het doel van Mauritanië. Hicham Boudaoui was met een kopbal nog het dichtst bij een Algerijnse gelijkmaker, al leek hij in buitenspelpositie te staan. Aan de andere kant liet Mauritanië na om de tweede te maken. Na een veel te korte pass van Zerrouki kreeg het land dé mogelijkheid op de beslissing, maar raakte Guessouma Fofana de lat.

Mauritanië hield stand en zorgde dus voor de volgende verrassing op de Afrika Cup. Het land aan de westkust van Afrika komt dankzij de overwinning op drie punten en eindigt daarmee op de derde plaats in groep D. Angola en Burkina Faso plaatsen zich als respectievelijk nummers één en twee voor de achtste finales, Mauritanië verzekert zich als een van de beste vier nummers drie van een ticket voor de volgende ronde.