Slot ziet kansen voor Feyenoord-uitblinker in Marbella: 'Hij is altijd goed blijven trainen'

Feyenoord-trainer Arne Slot is tijdens het trainingskamp van de Rotterdammers in het Spaanse Marbella bijzonder te spreken over de prestaties van . De buitenspeler speelde in de eerste seizoenshelft een marginale rol in De Kuip en wordt zelfs gelinkt aan een overstap naar Italië, maar zou na de winter ook een belangrijke rol bij de regerend landskampioen kunnen gaan vervullen.

Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka meldt dat Dilrosun in de Spaanse zon voor een 'frisse herstart' gaat bij Feyenoord, al is de 25-jarige buitenspeler niet degene die de meeste indruk maakt op het trainingsveld. "Die rol is gewoon weer weggelegd voor spelers als Mats Wieffer, Calvin Stengs en Quilindschy Hartman, die zich voortdurend laten gelden", schrijft Gouka.

Toch speelt ook Dilrosun zich weer in de kijker, bevestigt ook Slot. Bovendien liggen er direct na de winterstop volop speelkansen voor de oud-speler van Hertha BSC: "Vergeet niet dat wij met Yankuba Minteh en Alireza Jahanbakhsh twee buitenspelers missen", doelt de oefenmeester op de deelname van het duo aan respectievelijk de Afrika en de Azië Cup.

En dus zou de enkelvoudig international weleens een grotere rol voor zich op kunnen gaan eisen. "Er liggen voor iedereen kansen", geeft Slot desgevraagd aan. Daarbij speelt ook de houding van Dilrosun een belangrijke rol. "Veel spelers gaan ander gedrag vertonen als ze lang niet spelen. Javairô is altijd goed blijven trainen", complimenteert de trainer zijn vaste reserve. "Daarvoor gaan de meeste credits natuurlijk naar hemzelf, maar ook naar de spelers die dicht bij hem staan. En de andere reserves die een dag na de wedstrijd goed met hem trainen en vooral naar degenen die deze trainingen geven. Voor alle duidelijkheid: dat ben ikzelf niet."