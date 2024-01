Groot nieuws uit Saudi-Arabië: 'Henderson staat op het punt te vertrekken'

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer vertrekt bij Al-Ettifaq. De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer voor de club uit Saudi-Arabië en zette zijn handtekening onder een zeer lucratief contract, maar heeft het na een paar maanden alweer gezien in het land in het Midden-Oosten. Ajax is nadrukkelijk in de markt voor Henderson en het begint er steeds meer alle schijn van te hebben dat hij daadwerkelijk naar Amsterdam komt. Volgens Ettifaq KSA, een platform dat naar eigen zeggen 'gespecialiseerd' is in al het nieuws rondom Al-Ettifaq, staat de middenvelder 'op het punt te vertrekken'.

Dat Ajax zich deze maand graag wil versterken met een controlerende middenvelder, is een publiek geheim. Niet alleen omdat Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos voorlopig niet inzetbaar zijn, maar ook omdat het huidige middenveld voor geen meter loopt en behoefte heeft aan leiding en structuur. Het leek voor Ajax in eerste instantie een lastig verhaal te gaan worden om zo'n type speler in januari naar Amsterdam te halen, maar daar kwam vorige week verandering in. Fabrizio Romano pakte uit met de interesse van Ajax in Henderson. De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer dus nog voor Al-Ettifaq, maar wil na een halfjaar alweer vertrekken uit Saudi-Arabië.

Henderson werd in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland en genoemd bij Juventus, maar het begint er meer en meer op te lijken dat Ajax zijn nieuwe werkgever wordt. Verschillende media brachten afgelopen zondag al naar buiten dat Ajax en Henderson een overeenstemming bereikten over een overgang naar Nederland. Al-Ettifaq leek het grootste probleem voor de Amsterdammers. De club uit Saudi-Arabië zou Henderson naar verluidt liever niet willen laten gaan, maar een transfer lijkt er nu toch écht te gaan komen. Volgens Ettifaq KSA is de Engelsman dus op weg naar de uitgang. Dat zou kunnen betekenen dat hij een akkoord heeft bereikt met Ajax (of misschien toch nog een andere club). Ajax-watcher Mike Verweij vertelde maandag nog wel dat de Amsterdammers en Henderson het nog niet eens waren over de duur van hun overeenkomst.