Hans Kraay pleit voor alternatieve opstelling Ajax: 'Iedereen is dan 10 procent beter'

Hans Kraay junior zou Ajax wel eens in een 3-4-3-formatie willen zien spelen. De analist van ESPN denkt dat sommige spelers in dat systeem beter tot hun recht komen.

"Het was vroeger vloeken in de kerk als Ajax geen 4-3-3 speelde, maar Erik ten Hag heeft dat in zijn laatste wedstrijden omvergegooid door 4-4-2 te spelen. Waarom zou Ajax nu niet met drie centrale verdedigers kunnen spelen? Een 3-4-3-systeem klinkt ook nog aanvallender", begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie.

Volgens Kraay voelt Josip Sutalo zich comfortabeler met dekking aan beide kanten. "Rensch en Hato kunnen naar de buitenkant. Sosa en Gaaei kunnen niet verdedigern maar wel goed aanvallen. Henderson naast Taylor zal best wel oké zijn. Voor Bergwijn en Berghuis maakt het niet uit of ze aan de buitenkant of net onder Brobbey spelen. Ik denk dat iedereen dan misschien net 10 procent beter is."

Eigenlijk wilde Kraay dat zijn alternatieve opstelling niet tijdens de live-uitzending zou worden getoond. "Het was niet de bedoeling om dit te laten zien, dus knip dit er maar uit", grapt hij. "Het is geen raad of advies. Ik zit af en toe wat te pielen."

De alternatieve opstelling van Hans Kraay: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato; Gaaei, Henderson, Taylor, Sosa; Berghuis, Brobbey, Bergwijn