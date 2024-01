'Henderson voorafgaand aan Ajax-transfer afgewezen door Europese grootmacht'

, wiens transfer naar Ajax elk moment definitief kan worden, heeft zichzelf voordat hij in gesprek ging met de Amsterdammers aangeboden bij FC Barcelona. Spaanse media schrijven dat de voormalig Liverpool-aanvoerder hoopte dat de Catalanen hem uit zijn Saudische avontuur zouden bevrijden, maar de werkgever van Frenkie de Jong zou na ampel beraad hebben besloten af te zien van de komst van de 33-jarige Engelsman.

Dat meldt de Spaanse krant Sport althans. Henderson zou zich 'enkele weken geleden' hebben aangeboden bij de regerend kampioen van Spanje. "De entourage van de middenvelder wist dat de Catalaanse club mogelijk een nieuwe middenvelder wilde halen in de winter, helemaal na de zware blessure van Gavi. Dus namen de zaakwaarnemers van de speler contact op met Barcelona om een mogelijke transfer te bespreken", leest het.

Barcelona kampt met grote financiële problemen, maar kreeg een kleine 'meevaller' door de zware blessure van Gavi. Binnen de regels van LaLiga mag een deel van zijn salaris immers worden besteed aan een nieuw te halen speler. Dat bedrag, naar verluidt zo'n zeven miljoen euro, is echter opgesoupeerd aan de komst van de Braziliaanse aanvaller Vitor Roque (Athletico Paranaense).

Bovendien zou Barcelona het aanbod van Henderson hebben geëvalueerd en uiteindelijk hebben afgewezen, 'om vele redenen'. Het 'profiel' van de Engelsman zou de club niet overtuigd hebben. "Hij is een ervaren speler die de club had kunnen helpen en tot het einde van het seizoen een bijdrage had kunnen leveren, maar er was geen overeenstemming", schrijft de krant over de overleggen in het technische kader van Barcelona. "Bovendien was de Britse speler op zoek naar meer dan een huurperiode van een halfjaar", vervolgt Sport.