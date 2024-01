Bekersprookje Hercules ten einde: Cambuur naar kwartfinale na late winnende treffer

Het bekersprookje van stuntclub USV Hercules is ten einde. De Utrechtse amateurclub, die in de tweede ronde voor een daverende verrassing zorgde door Ajax in Stadion Galgenwaard uit te schakelen, moest in de achtste finale het hoofd buigen voor SC Cambuur. Opnieuw kwamen de amateurs op een 2-0 voorsprong tegen een profclub, maar waar Ajax het na de 2-2 alsnog weggaf, sloeg Cambuur via toe in de ultieme slotfase van de verlenging: 4-3.

Van onderschatting van de amateurs was absoluut geen sprake, bezwoer Cambuur-trainer Henk de Jong voorafgaand aan het duel voor de camera's van ESPN. Hij had zijn ploeg zorgvuldig voorbereid op de confrontatie, maar erkende daarbij wel dat een nederlaag nog steeds tot de mogelijkheden zou behoren.

Hercules schoot vervolgens direct na de aftrap uit de startblokken. Bij de eerste de beste aanval was het direct raak: Daniël van Kaam bracht Jordi Paulina naar de grond en scheidsrechter Richard Martens wees naar de stip: penalty. Lahri ontfermde zich over het buitenkansje en bezorgde de amateurs een absolute droomstart. Doelman Yanick van Osch ging naar de verkeerde hoek, Cambuur stond al na twee minuten op achterstand. Cambuur probeerde snel langszij te komen, maar na een kleine tien minuten wist Hercules-doelman Pepijn Vonk een inzet van Fedde de Jong uit zijn doel te houden. Van Kaam kreeg tien minuten later ook een uitgelezen mogelijkheid om zijn eerdere fout goed te maken, maar hij schoot over. Spits Roberts Uldrikis dacht daarna uit een corner alsnog voor de gelijkmaker te zorgen, maar Hercules haalde zijn inzet voor de doellijn weg. Zo kon het dat de vroege 1-0 van Lahri tevens de ruststand werd.

Hercules bleef in het eerste kwartier van het tweede bedrijf aardig overeind en kwam daarna op heerlijke wijze op 2-0. Lahri werd aangespeeld in de zestien van Cambuur maar verloor de bal in een woud van Cambuur-benen. De poging om weg te werken belandde vervolgens op het hoofd van de instormende Tim Pieters enigszins gelukkig met een boogje weer bij Lahri, die zo'n beetje vanaf de penaltystip een schitterende omhaal produceerde, die Van Osch te machtig was: 2-0. Meteen daarna moesten de ploegen de kleedkamers opnieuw opzoeken, de bekende vreugdebiertjes zorgden voor de inmiddels even gebruikelijke tijdelijke onderbreking.

Na een minuut of tien werd het duel hervat en deed Cambuur hetzelfde als Ajax in december tegen Hercules deed: een 2-0 achterstand ongedaan maken. Kort na de hervatting was Milan Smit al dichtbij een aansluitingstreffer, maar tien minuten voor tijd was het dan toch raak. Opnieuw ging de bal op de stip, Smit bleef kalm en bracht de Friezen terug in de wedstrijd: 2-1. Twee minuten later was het zelfs alweer gelijk: invaller (en debutant) Matthias Nartey vond de verre hoek achter Vonk na goed doorkoppen van Uldrikis.

Er volgde een spannende slotfase van de tweede helft. Cambuur kreeg meerdere kansen om ook de 2-3 aan te tekenen tegen een zo langzamerhand moegestreden Hercules, maar de bal leek er maar niet in te willen. In de zevende en laatste minuut van de blessuretijd richtten de amateurs zich nog één keer op en werd in een tijdsbestek van luttele seconden eerst de paal en daarna de lat geraakt. Pech dus voor Hercules, want nu moest een verlenging voor de beslissing zorgen.

In de twee keer vijftien minuten die erbij kwamen hoefden de toeschouwers niet lang te wachten op de eerste treffer. De sterk ingevallen Cambuur-aanvaller Wiebe Kooistra zette voor vanaf rechts, Milan Smit stond bij de tweede paal volledig vrij en kopte de Friezen voor het eerst van de avond naar een voorsprong: 3-2. Maar nog was het niet gedaan: vier minuten later stond Hercules-verdediger Mitchell Zwart op de goede plaats om na een vrije trap de 3-3 binnen te schieten.

In de tweede helft van de verlenging leek het vervolgens - ondanks verschillende kansen op een winnende treffer - uit te gaan draaien op strafschoppen. Maar dat was buiten Michael Breij gerekend. De Cambuur-middenvelder trof in de blessuretijd met een knappe volley doel na terugkoppen van Uldrikis: 3-4.

Over twee weken wacht Cambuur de volgende horde in het bekertoernooi. Op 7 februari is Vitesse, momenteel hekkensluiter in de Eredivisie, de tegenstander in de kwartfinale in Leeuwarden.