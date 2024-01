Nummer zes van Schotland imiteert Ajax-video Henderson op briljante wijze

Of inderdaad de versterking is die Ajax zich vurig wenst, zal nog moeten blijken. Maar dat de komst van de voormalig Liverpool-aanvoerder naar de huidige nummer vijf van de Eredivisie wat teweeg heeft gebracht, daarover bestaat geen twijfel. Ook Hibernian FC heeft de ontwikkelingen rond de Amsterdamse stunt op de voet gevolgd. Sterker nog: de huidige nummer zes van Schotland heeft de aankondigingsvideo van Henderson gebruikt ter inspiratie voor de komst van .

Emiliano wie? Nee, de naam van de 28-jarige Deen zal niet bij veel Nederlandse voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen. Marcondes maakte in januari 2018 transfervrij de overstap van Nordsjaelland naar Brentford, maar liet zich door die club anderhalf jaar later weer verhuren aan zijn oude werkgever in Denemarken. In de zomer van 2021 tekende de aanvallende middenvelder een contract bij Bournemouth, waarvoor hij 24 keer in actie kwam (goed voor zeven doelpunten en een assist). Door een voetblessure moest hij de volledige eerste seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan. Hibernian FC durft het desondanks met hem aan.

De huidige nummer zes op het hoogste niveau van Schotland neemt hem voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Bournemouth. De komst van Marcondes wordt door Hibernian FC op briljante wijze aangekondigd. Je kunt het gerust een kopie noemen van de aankondigingsvideo van Ajax voor de transfer van Henderson, maar dan wel met andere hoofdrolspelers. Het is voor Hibernian FC te hopen dat de komst van Marcondes een succes wordt. De club eindigde vorig jaar op de vijfde plaats en vindt zich op dit moment na twintig wedstrijden terug op de zesde plek. De achterstand op koploper Celtic (29 punten) is vele malen groter dan de voorsprong op hekkensluiter Livingston.