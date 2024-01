José Mourinho krijgt drie dagen na ontslag nieuwe kans als hoofdtrainer

José Mourinho staat in de belangstelling van het Saudische Al-Shabab, zo weet de doorgaans goed ingevoerde Gianluca Di Marzio vrijdagmiddag te melden. De Portugese trainer werd afgelopen week ontslagen door AS Roma, maar heeft de mogelijkheid om razendsnel weer aan de slag te gaan in het betaald voetbal.

Al-Shabab staat elfde in de Saudische competitie en is hard op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Voor deze functie is onder meer Mourinho in beeld, die volgens Di Marzio het aanbod van de club uit Saudi-Arabië overweegt. Een overstap is op dit moment nog niet concreet aan de orde, want er moeten nog onderhandelingen plaatsvinden over de voorwaarden en de contractduur. Daarnaast heeft Mourinho met Dejan Stankovic nog een concurrent voor deze vacature.

De Portugese trainer zal momenteel de tijd nemen om na te denken of hij daags na zijn ontslag bij AS Roma weer aan de slag wil. Mocht de oefenmeester dat willen en hij zou snel tekenen bij de Saudische club, dan wacht er een uiterst pikant duel. Al-Shabab neemt het namelijk op 24 januari in een vriendschappelijk duel uitgerekend op tegen AS Roma, waar Daniele de Rossi het stokje van Mourinho heeft overgenomen.