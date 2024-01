Kramer ziet nieuwe ster bij Ajax: 'Technischer dan Van de Beek, echt goed'

ontwikkelt zich uitstekend bij Ajax, zo zien Ibrahim Afellay en . De twintigjarige middenvelder was zaterdag goed voor een doelpunt en een assist tegen Heracles Almelo (2-4 zege) en krijgt complimenten voor zijn aandeel in de wedstrijd.

Afellay vindt de IJslander ‘een speler die zich echt goed ontwikkelt sinds Van ’t Schip aan het roer staat’. “Hij heeft een goed gevoel voor ruimte, heeft een goede steekpass, kiest non-stop goede posities, kijkt goed om zich heen, is tussen de linies aanspeelbaar en heeft een heel goede klik met Berghuis”, somt de analist op bij Studio Voetbal.

Afellay toont in het praatprogramma enkele beelden waarop te zien is dat Hlynsson in de as van het veld als spil dient in de aanvalsopbouw van Ajax. Zo gaf Hlynsson de pass waaruit Steven Berghuis de 1-2 maakte. “Berghuis hoeft ‘m niet eens meer aan te nemen, want de pass is op de juiste snelheid.”

In de slotfase bepaalde Hlynsson zelf de eindstand. “Het mooiste moment van de wedstrijd vond ik zijn aanname. Hij houdt de bal zo goed bij zich. Die aanname is al zestig procent van de goal. Hij is een speler die zich onder Van ’t Schip heel snel ontwikkeld heeft.”

Ook RKC Waalwijk-spits Kramer, die niet bepaald bekendstaat om zijn voorliefde voor Ajax, geeft toe dat Hlynsson goed presteert. “Je hebt jongens bij Ajax gehad als Klaassen en Van de Beek. Maar ik vind hem nog technischer dan die twee, lichtvoetiger. Het gaat hem makkelijk af in de kleine ruimtes. Hij komt ook over als een nuchtere gast. Serieus een goede speler.”