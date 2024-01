'Ten Hag denkt in zoektocht naar vervanger Martial aan hereniging met veelbesproken Ajacied'

Manchester United houdt serieus rekening met een vertrek van en zou in de zoektocht naar een vervanger zomaar kunnen gaan aankloppen bij Ajax. Mirror schrijft donderdag dat Erik ten Hag ‘in de gaten houdt’. Ten Hag kent de Amsterdammer uiteraard goed van hun gezamenlijke periode bij de Nederlandse recordkampioen. Brobbey keerde anderhalf jaar geleden definitief terug in de Johan Cruijff ArenA, nadat zijn avontuur in Duitsland op niets was uitgelopen.

Manchester United telde in de zomer van 2015 zestig miljoen euro neer voor Martial. De aanvaller had zich in de jaren ervoor ontpopt tot een van de grote gangmakers op de Franse velden, maar in Engeland heeft hij de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken. Manchester United liet Martial in 2022 al een halfjaar op huurbasis vertrekken naar Sevilla. Ook onder Ten Hag komt de Fransman er niet tot nauwelijks aan te pas. Martial is in het bezit van een aflopend contract en het heeft er op dit moment veel van weg dat hij na dit seizoen vertrekt uit Manchester.

Mocht Martial inderdaad de deur op Old Trafford achter zich dichttrekken, dan kan Manchester United zomaar eens gaan aankloppen bij Ajax. Ten Hag is Brobbey blijven volgen en ziet in de Amsterdammer naar verluidt dus een optie om zijn aanval te versterken. De oefenmeester ziet het liefst deze maand al een spits komen, maar dat kan door de huidige financiële situatie van Manchester United enkel op huurbasis gebeuren. Volgens Mirror is een winterse overgang van Brobbey dus al uitgesloten.

Wie weet waagt Manchester United na afloop van dit seizoen een concrete poging om de Oranje-international naar Engeland te halen. Brobbey werd in een eerder stadium al gelinkt aan een overstap naar The Red Devils. Volgens Mirror is Manchester United niet de enige Britse topclub die de ontwikkeling van Brobbey met veel interesse op de voet volgt. Ook Arsenal wordt genoemd als eventuele volgende bestemming van de aanvaller. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Engeland is eveneens op zoek naar een nieuwe spits.

Brobbey heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027. De Amsterdammers baarden in de zomer van 2022 opzien door hem voor veel geld terug te halen, een jaar nadat hij nog transfervrij de overstap had gemaakt naar RB Leipzig. Het Duitse avontuur werd echter niet waarop hij had gehoopt. Brobbey keerde een paar maanden na zijn vertrek uit Amsterdam al op huurbasis terug in de Johan Cruijff ArenA en sloot gedurende de daaropvolgende zomer dus definitief weer aan bij de club waar hij zijn opleiding heeft genoten. Dit seizoen is hij niet uit de basisploeg weg te denken. De teller staat bij aanvang van de tweede seizoenshelft op twaalf doelpunten in 24 wedstrijden in alle competities.