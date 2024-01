Marinus Dijkhuizen geeft duidelijkheid over vertrek van wisselspeler bij Feyenoord

Marinus Dijkhuizen heeft zondagmiddag duidelijkheid gegeven over de mogelijke interesse van Excelsior in Feyenoord-middenvelder . Volgens de oefenmeester van de Rotterdamse club staat de reservespeler van Feyenoord op het lijstje in Kralingen, maar is een transfer momenteel niet aan de orde.

De afgelopen weken werd Van den Belt door verschillende media gelinkt aan Vitesse, maar ook aan Excelsior. De goed presterende club uit Rotterdam wil graag nog een middenvelder toevoegen aan de selectie en heeft Van den Belt voor die positie op het verlanglijstje staan. Een transfer lijkt op dit moment echter niet aan de orde, zo geeft trainer Dijkhuizen aan in gesprek met RTV Rijnmond: "Die kunnen we niet kopen. We willen kijken naar spelers die we kunnen kopen, zodat we waarde kunnen ontwikkelen", geeft Dijkhuizen aan.

Daardoor lijkt er een streep gezet te kunnen woorden door een overstap van Van den Belt naar Excelsior. Feyenoord nam de middenvelder vorig seizoen over van PEC Zwolle en zal Van den Belt nu nog niet definitief van de hand willen doen, ondanks dat de oud-speler van PEC Zwolle weinig speelt in Rotterdam-Zuid. Een huurtransfer lijkt realistischer, maar daar lijkt Excelsior geen kandidaat voor te zijn.