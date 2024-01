Opnieuw steun voor Overmars: 'Disproportioneel, nog los van het feit dat de FIFA...'

De wereldwijde schorsing die de FIFA heeft opgelegd aan Marc Overmars blijft voor verbazing zorgen. Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers spreekt zich op X duidelijk uit over de maatregel van de wereldvoetbalbond, die wat haar betreft boter op het hoofd heeft.

Olfers is sinds 2012 hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf maart 2011 maakte ze bovendien een jaar lang deel uit van de Raad van Commissarissen van Ajax, een positie die ze opgaf na een vertrouwensbreuk met het kamp-Johan Cruijff. Op X stelt zij dat de uitsluiting van Overmars, die sinds zijn vertrek bij Ajax werkzaam was bij Royal Antwerp FC in België, niet gebaseerd kan zijn op internationaal geldende regels in de sport.

Daarbij maakt Olfers een vergelijking met bijvoorbeeld het overtreden van de dopingreglementen. "Dat wordt gezien als oneerlijke krachtmeting en als ongezond", schrijft de hoogleraar. "In de zaak-Overmars draait het om grensoverschrijdend gedrag. Dan gaat het niet om de schending van sporteigen regels", vervolgt Olfers. "Het gaat om het beginsel van proportionaliteit", schrijft de juriste in een vervolgtweet. "Wanneer iemand in Nederland zich schuldig maakt aan hetgeen Overmars wordt verweten en het geen strafzaak is/wordt, dan leidt dit bijvoorbeeld tot het einde van de arbeidsovereenkomst. En nooit tot een beroepsverbod. En zeker niet een wereldwijd beroepsverbod"

Dat uitgerekend de wereldvoetbalbond de schorsing van de KNVB wereldwijd overnam, zit Olfers dan ook helemaal niet lekker. "Nog even los van het feit dat de FIFA onnavolgbare keuzes maakt op het gebied van mensenrechten en het houden van WK's", verwijst ze naar de toewijzing van eindtoernooien aan landen als Qatar (2022) en Saoedi-Arabië (2030).