Tiental FC Twente krijgt in Nijmegen tweede tik in vier dagen tijd

FC Twente heeft zaterdag, drie dagen na de bekeruitschakeling tegen PSV, opnieuw een tik moeten incasseren . De Enschedeërs gingen in De Goffert met 1-0 onderuit tegen N.E.C., linksback zorgde met een absolute beauty voor de enige treffer van de wedstrijd. Kort na zijn goal kwamen de bezoekers bovendien met z'n tienen te staan na een directe rode kaart voor , met een man minder slaagde de ploeg van trainer Joseph Oosting er niet in om naast de thuisploeg te komen.

Waar NEC en FC Twente er eerder dit seizoen in Enschede een spektakelstuk van maakten met een 3-3 gelijkspel, was de eerste helft in Nijmegen er een om snel te vergeten. Het baltempo lag laag en beide ploegen waren slordig aan de bal. Twente had voornamelijk de bal, maar de spaarzame kansen waren voor de Nijmegenaren. Na een knappe voorzet van Calvin Verdonk schoot Koki Ogawa maar net naast en even later kreeg dezelfde Ogawa opnieuw een aardige schietkans, maar ditmaal bracht Lars Unnerstall redding. Aan het einde van de eerste helft leken beide ploegen een beetje los te komen. Eerst voorkwam Unnerstall dat Alec van Hoorenbeeck de bal in eigen doel schoot, maar even later kreeg Twente zijn eerste en enige kans van de eerste helft. Joshua Brenet legde de bal achter de verdediging richting Manfred Ugalde die onverwacht kopte waardoor Jasper Cillessen op zijn verkeerde been stond. De bal hobbelde echter net naast. Uit de tegenaanval kreeg opnieuw Ogawa een grote kans. Na een mooie aanval gaf Sontje Hansen de bal voor richting de Japanner die leek te scoren, maar van Hoorenbeeck stond op de juiste plek om een doelpunt te voorkomen.

NEC begon furieus aan de tweede helft. De Nijmegenaren kregen een vrije trap op ongeveer 25 meter van het doel en Verdonk ging achter de bal staan. Met een zwabberbal pegelde hij de bal achter Unnerstall in de bovenhoek en tekende daarmee voor de schitterende openingstreffer. Voor Twente werd het alleen maar slechter toen een paar minuten later toen Max Bruns met een gestrekt been in kwam bij Verdonk. Van den Kerkhof gaf eerst nog geel, maar werd door de VAR naar de kant geroepen. De scheidsrechter kon er niet omheen en transformeerde de gele kaart in een rode waardoor Twente verder moest met tien man.

Door deze overwinning klimt NEC naar plek zeven op de ranglijst en reist het volgende week af naar Deventer voor een confrontatie met concurrent Go Ahead Eagles. Twente laat dure punten liggen in de strijd om plek dreie, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Achtervolgers AZ en Ajax krijgen later dit weekend de kans om dichterbij te komen. Volgende week staat ook nog eens de uitwedstrijd met Feyenoord op het programma.