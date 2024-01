Voormalig toptalent van Feyenoord ambitieus: 'Ik wil ooit trainer worden van Feyenoord 1’

is volgens eigen zeggen nog niet uitgekeken op de voetbalwereld. De spits, die onlangs het profvoetbal verliet voor een avontuur bij amateurclub Westlandia, hoopt in de toekomst trainer te worden van zijn ‘droomclub’ Feyenoord.

Achahbar doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte vervolgens op zeventienjarige leeftijd de stap naar de hoofdmacht. Het lukte hem nooit om écht door te breken bij het eerste elftal van de Rotterdammers. De inmiddels dertigjarige oud-prof wil ook op jonge leeftijd het trainersvak inrollen, zo zegt hij tegenover Voetbal International.

“Mensen zullen me misschien voor gek verklaren, maar uiteindelijk is het mijn grote droom om het eerste van Feyenoord te trainen”, aldus Achahbar. Het is onduidelijk of de aanvaller daadwerkelijk al bezig is met het halen van zijn diploma’s, die uiteindelijk nodig zullen zijn om een trainerscarrière te beginnen.

Achahbar slaagde er dus niet in om een vaste kracht te worden bij Feyenoord. Volgens de spits had dit anders kunnen zijn als Fred Rutten na seizoen 2014/15 trainer was gebleven bij de Rotterdammers. “Ik denk zelf dat als hij langer was gebleven, ik een heel ander pad had kunnen bewandelen”, zegt hij.