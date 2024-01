Voormalig Feyenoorder baalt: ‘Als hij was gebleven, had ik een ander pad bewandeld’

denkt dat zijn carrière anders had kunnen lopen als Fred Rutten in 2015 trainer was gebleven van Feyenoord, zo laat hij weten in een uitgebreid interview tegenover Voetbal International. Rutten had destijds veel vertrouwen in de inmiddels dertigjarige spits van amateurclub Westlandia.

Achahbar kwam in seizoen 2014/15 veertien keer in actie voor de Rotterdammers en scoorde daarin vijf keer, waaronder de twee goals tegen PSV (2-1). Na dat seizoen vertrok trainer Rutten bij Feyenoord en werd Giovanni van Bronckhorst de coach van de Rotterdammers. Achahbar baalt hier achteraf van.

“Helaas voor mij zat Rutten er maar een jaar. Ik denk zelf dat als hij langer was gebleven, ik een heel ander pad had kunnen bewandelen”, is de spits van mening. Achahbar moest het in het seizoen onder Van Bronckhorst doen met een reserverol. Hij kwam slechts zeven keer in actie, waarna hij het seizoen daaropvolgend de overstap maakte naar PEC Zwolle.

Onlangs maakte Achahbar de stap terug naar de amateurs van Westlandia. “Zonder dat iemand continu een handtekening vraagt of met me op de foto wil. Ik kan nu gewoon lekker mijn ding doen. Het is voor mij een prachtige carrière geweest. Ik heb veel bijzondere dingen meegemaakt, vrienden gemaakt en ben blij hoe ik ben geworden als persoon”, sluit hij af tegenover VI.