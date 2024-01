Oud-Feyenoorder moet wereldtop kunnen halen: 'Fantastische speler, kwaliteiten en potentieel van een topspeler'

Orkun Kökcü heeft bij Benfica indruk gemaakt op Frederik Aursnes, met wie de Turks international ook al samenspeelde bij Feyenoord. Kökcü maakte een jaar later dan de Noorse middenvelder de overstap naar Benfica, waar hij zich volgens Aursnes snel aangepast heeft. De Noors international denkt dat Kökcü het ver kan gaan schoppen in zijn carrière

In gesprek met het Portugese medium A Bola gaat Aursnes in op de kwaliteiten van Kökcü, die hij vanuit zijn periode bij Feyenoord al erg goed kende. Hij is te spreken over hoe de Turkse middenvelder zich manifesteert in Portugal: "Ik denk dat hij zich hier heel goed voelt. Natuurlijk kost aanpassing altijd enige tijd, maar dat had ik ook toen ik Noorwegen verliet om in Nederland voor Feyenoord te gaan spelen", blikt Aursnes terug, die na één seizoen bij Feyenoord te hebben gespeeld al de stap naar Benfica maakte.

Aursnes staat nu pas een aantal maanden weer met Kökcü op het trainingsveld en ziet de vele kwaliteiten van de spelverdeler, maar denkt dat Kökcü nog meer te bieden heeft: "Hij is een fantastische speler en ik denk dat hij dat ook al heeft laten zien. Maar hij heeft nóg meer te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat hij meer gaat laten zien", doet de Noor een voorspelling. "Zijn potentieel is echt heel hoog. Hij heeft de kwaliteiten van een topspeler en zal verder groeien, ook binnen dit team en in ons spel", besluit Aursnes.