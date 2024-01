Peter Bosz bevestigt dramatisch nieuws voor PSV in aanloop naar duel tegen Feyenoord

Peter Bosz heeft dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Feyenoord bevestigd dat de Eindhovenaren het moeten doen zonder . Zondag liet de oefenmeester al doorschemeren dat Veerman de ontmoeting vermoedelijk zou missen en dat is nu definitief. Yorbe Vertessen is er woensdagavond wel bij in Rotterdam.

Veerman liep in de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente van een week geleden kuitklachten op, waardoor de middenvelder de duels tegen de Tukkers en FC Utrecht aan zich voorbij moest laten gaan. Ook Feyenoord komt te vroeg voor de spelmaker van PSV, zo heeft Bosz dinsdag bevestigd. De afwezigheid van Veerman is dramatisch nieuws voor de Eindhovenaren, aangezien de middenvelder heel het seizoen al heeft laten zien een absolute sterkhouder te zijn voor dit PSV.

Het houdt voor Peter Bosz ook in dat het lastiger wordt om Jerdy Schouten als centrale verdediger op te stellen. Eerder dit seizoen deed de trainer van PSV dat tegen Feyenoord, want hij wilde met Schouten meer voetbal in de ploeg. André Ramalho heeft meer moeite om onder de druk van Feyenoord uit te spelen. Door de afwezigheid van Veerman, wordt het voor Bosz lastiger om woensdagavond met Schouten te gaan schuiven in zijn opstelling.

Vertessen zal er woensdagavond wel bij zijn in De Kuip, maar daarna lijkt de aanvaller PSV te gaan verlaten. Union Berlin gaat de Belgische vleugelaanvaller voor een bedrag van iets minder dan vijf miljoen euro overnemen van de Brabanders, zo is de verwachting van VI.

