Van Hooijdonk keihard aangepakt: 'Als voetballer was hij meteen weg als hij meer geld kon krijgen'

NAC Breda-commissaris Pierre van Hooijdonk wordt stevig aangepakt door Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam. De gewezen topspits ging voor een vertrek van trainer Jean-Paul van Gastel liggen, ondanks het feit dat die als assistent van Giovanni van Bronckhorst bij Besiktas een veelvoud van zijn NAC-salaris kon gaan opstrijken.

In het ESPN-programma Voetbalpraat heeft Krabbendam geen goed woord over voor de opstelling van Van Hooijdonk. "Als voetballer was hij toch meteen weg als hij ergens wat meer geld kon krijgen?", haalt de journalist op uit zijn herinnering. "Sterker nog, hij liep rondjes bij Nottingham Forest en staakte geloof ik bij Benfica toen hij naar Feyenoord kon. En nu kan zijn trainer onwijs veel geld verdienen in Istanbul en dan gaat Pierre als commissaris ineens zeggen: nee, nee, daar doen we niet aan."

Artikel gaat verder onder video

Besiktas was de afgelopen tijd druk in gesprek met Van Bronckhorst over een dienstverband als nieuwe hoofdtrainer. De oud-speler van onder meer Feyenoord en FC Barcelona had Van Gastel graag meegenomen naar de Turkse topclub. Het duo werkte eerder succesvol samen bij Feyenoord en in China. NAC, dat Van Gastel in september aanstelde als opvolger van de ontslagen Peter Hyballa, weigerde echter mee te werken aan een vertrek en Besiktas schakelde uiteindelijk door naar de ervaren Portugees Fernando Santos.

Kenneth Perez vindt dat de fout ook bij Van Gastel zelf ligt. "Ik vind het heel apart dat hij niet in zijn contract heeft laten zetten dat hij op elk moment, als hij de behoefte heeft, om met Van Bronckhorst mee te kunnen gaan", stelt de Deen. "Je kiest als NAC voor hem als hoofdtrainer, hij heeft weliswaar een kort contract, maar je geeft hem de kans. Dus ik begrijp de club heel goed", aldus Perez. AD-journalist Sjoerd Mossou bevestigt de lezing van Krabbendam, die stelt dat meerdere personen bij NAC het 'prima' zou hebben gevonden als Van Gastel zou vertrekken maar dat Van Hooijdonk ervoor ging liggen. "Maar: hij zit nu aan de andere kant van de tafel en staat er net zo hard in als hij als speler stond."