PSV'er aast op vertrek en kan naar Duitsland, Frankrijk of Spanje

wil deze winter vertrekken bij PSV, zo weet clubwatcher Rik Elfrink te melden. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist van het Eindhovens Dagblad heeft de Belgische aanvaller zich in de kijker gespeeld bij clubs uit de Bundesliga, Ligue 1 en LaLiga.

Hoewel PSV de selectie graag bij elkaar wil houden, omdat het heel tevreden is over hoe belangrijk de reservespelers zijn voor de Brabantse club, wil Vertessen vertrekken bij PSV. De aanvaller in de basis kunnen beginnen en dat perspectief lijkt er bij PSV niet te zien. Zeker nu er met Noa Lang en Hirving Lozano twee buitenspelers op de weg terug zijn wordt het voor de Belgische aanvaller een lastig verhaal om vanaf de aftrap minuten te gaan maken in de ploeg van Peter Bosz.

Met zijn goede optredens als invaller, waaronder in het belangrijke duel tegen Sevilla in de Champions League, heeft Vertessen zich wel in de kijker gespeeld van verschillende Europese clubs. Het Duitse Union Berlin is zeer geïnteresseerd in de Belgische aanvaller en staat volgens het ED al in contact met PSV, dat zo'n vijf miljoen wil ontvangen voor Vertessen. De volksclub uit Berlijn is echter niet de enige partij, want ook Toulouse en Valencia hebben de PSV'er serieus op de korrel.

Zelf is PSV al aan het anticiperen op een eventueel vertrek van Vertessen, want de Brabanders hebben interesse in Facundo Pellistri. De aanvaller, die niet in de plannen voorkomt van Erik ten Hag bij Manchester United, zou op huurbasis naar het Philips Stadion moeten komen en wordt mogelijk als vervanger van Vertessen gezien.