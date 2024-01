'Manchester United heeft keiharde boodschap voor Raphaël Varane'

(30) ligt nog tot medio 2025 vast bij Manchester United, maar mag komende zomer transfervrij vertrekken tenzij hij een aanzienlijke verlaging van zijn salaris accepteert. Dat meldt de doorgaans uitstekend ingevoerde Fabrizio Romano.

In de zomer van 2021 maakte United 40 miljoen euro over aan Real Madrid om de verdediger over te nemen. Met De Koninklijke legde de Varane onder meer vier keer beslag op de Champions League, ook was hij basisspeler in het Franse elftal dat in 2018 Wereldkampioen werd. Op Old Trafford is zijn verblijf, onder meer door aanhoudend blessureleed, echter nog altijd geen onverdeeld succes te noemen.

Dit seizoen kwam Varane in alle competities vooralsnog zestien keer in actie voor het elftal van Erik ten Hag. In december brachten Engelse media al naar buiten dat directeur John Murtough naar Saudi-Arabië zou zijn gevlogen in de hoop Varane en andere grootverdieners als Anthony Martial, Casemiro en Jadon Sancho te slijten. Nu lijkt de Fransman dus wel te mogen blijven, maar alleen als hij een salarisreductie accepteert.

Verlenging

Daartegenover staat dat United de optie in het contract van Victor Lindelöf wél heeft gelicht. De Zweed ligt daardoor vast tot medio 2025. De club is volgens Romano van plan datzelfde te doen met de contracten van Hannibal Mejbri en Aaron Wan-Bissaka.