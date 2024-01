Roy Keane hekelt Ten Hag en United-aanvallers: 'Over een paar maanden is hij waarschijnlijk vertrokken'

Manchester United-icoon Roy Keane denkt niet dat Erik ten Hag nog lang in functie kan blijven. De 53-jarige Nederlander verzekerde zich maandagavond met zijn elftal ten koste van Wigan Athletic (0-2) van een plek in de vierde ronde van de FA Cup, maar desondanks verwacht de Ierse oud-middenvelder niet dat dat de trainer in het zadel kan houden.

Keane doet als analist voor ITV dienst rond de bekerwedstrijd en windt er geen doekjes om. "De manager heeft het over een project... dat betekent waarschijnlijk dat hij over een paar maanden vertrokken is", aldus de voormalig aanvoerder van de Mancunians. Ten Hag leidde Manchester United in zijn eerste seizoen naar de derde plaats in de Premier League en daarmee terug naar de Champions League, maar staat deze jaargang vooralsnog zesde. Bovendien zit het Europese seizoen er al weer op én is de club uitgeschakeld in de League Cup, die vorig jaar nog gewonnen werd. In de FA Cup is United dus wél door, maar tegen Wigan Athletic (achttiende in de League One, het derde niveau in Engeland), kon het elftal wederom niet overtuigen. Vooral de aanvallers die Ten Hag maandag het veld instuurde konden Keane niet bekoren.

In de rust moest Rasmus Højlund het al ontgelden: "Jullie zijn te aardig voor hem", hield Keane zijn mede-analisten Ian Wright en Roberto Martínez voor. "Ik zou woest op hem zijn geweest", vervolgt hij. "Als een spits kansen blijft missen kunnen we blijven zeggen dat hij een pechdag heeft, maar dit zijn grote kansen. Schiet hem er gewoon in en hou op met dat geklier!" De twintigjarige Deen, afgelopen zomer voor ruim 70 miljoen euro overgekomen van Atalanta Bergamo, miste in het eerste bedrijf enkele grote kansen en weet sowieso zijn torenhoge prijskaartje nog niet waar te maken. In vijftien competitiewedstrijden was hij pas één keer trefzeker namens United, in de Champions League was het in zes wedstrijden wél vijf keer raak, maar daarmee kon Højlund dus niet voorkomen dat de club onderaan eindigde in de poule en het Europese seizoen er alweer opzit.

Ook Marcus Rashford, vorig seizoen nog de grote uitblinker onder Ten Hag maar dit seizoen 'geen schaduw van zichzelf' (aldus Keane), kon wederom niet overtuigen. "Ik wil meer van hem zien", stelt de Ier. "Hij heeft twee slechte gewoontes: de bal op het verkeerde moment stilleggen en niet vaak genoeg diepgaan", analyseert hij het spel van de Engelsman. "Dat maakt hem makkelijker te verdedigen, hij moet juist explosiever zijn." Rashford leefde vorig seizoen helemaal op onder Ten Hag en scoorde in alle competities 30 keer. Deze jaargang blijft hij met het schamele aantal van drie doelpunten vooralsnog ver achter bij die cijfers.