PEC Zwolle komt met slecht nieuws over pechvogel Ryan Thomas

PEC Zwolle komt met bijzonder slecht nieuws over (29). De middenvelder uit Nieuw-Zeeland kampt - niet voor het eerst in zijn loopbaan - met een knieblessure. De speler moet daarom onder het mes en kan een streep zetten door de rest van het lopende seizoen.

Thomas is bezig aan zijn tweede periode in Zwolle. De club haalde hem in 2013 naar Nederland, waar hij al snel een basisplaats wist te veroveren. De middenvelder was in zijn eerste seizoen direct van groot belang voor de Blauwvingers, die op sensationele wijze beslag wisten te leggen op de KNVB Beker. In de eindstrijd in De Kuip trof Thomas tweemaal doel tegen Ajax, dat in een historische wedstrijd met maar liefst 5-1 werd verslagen.

In het seizoen 2015/16 raakte Thomas voor het eerst zwaar geblesseerd aan zijn knie. De speler stond tussen december 2015 en juli 2016 buitenspel en maakte pas in het volgende seizoen zijn rentree. Daarin verdiende hij vervolgens een transfer naar PSV, dat bijna 3 miljoen euro voor de Nieuw-Zeelander neertelde. Ook in Eindhoven sloeg het noodlot echter toe: kort na zijn transfer raakte Thomas opnieuw geblesseerd aan zijn knie, deze keer duurde de revalidatie meer dan een jaar.

In oktober 2022, na het aflopen van zijn PSV-contract, keerde Thomas terug bij PEC. Eenmaal fit kwam hij tot achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarmee hij een bescheiden aandeel had in de tweede plaats die promotie naar de Eredivisie betekende. Ook dit seizoen kampte hij al lange tijd met knieklachten, maar kwam de middenvelder toch zeven keer binnen de lijnen. Zijn seizoen zit er inmiddels dus op: "Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de middenvelder een operatie aan de knie moet ondergaan. Daardoor komt er vroegtijdig een einde aan het seizoen voor Thomas", schrijft PEC op de clubsite.