Thijs Zonneveld deelt subtiele sneer uit aan Maurice Steijn

Maurice Steijn is al bijna drie maanden geen trainer meer van Ajax, maar zijn ronduit dramatische periode bij de Amsterdamse club zal hem nog wel even blijven achtervolgen. Het mislukte huwelijk tussen Ajax en Steijn komt niet alleen in praatprogramma’s over voetbal nog regelmatig aan bod. Ook in de column van Thijs Zonneveld wordt de Hagenaar er nog even subtiel aan herinnerd. De journalist en tevens wielrenner noemt het inzetten van Steijn een manier om het Mathieu van der Poel wat moeilijker te maken.

Spannend is de cross de laatste tijd allesbehalve. De winnaar kun je voor aanvang van een wedstrijd eigenlijk wel al opschrijven. “Van der Poel blijft dit seizoen een klasse apart in de cross. De wereldkampioen gaf ook in de Duinencross in Koksijde, de negende veldrit waar hij deze winter aan de start verscheen, iedereen het nakijken”, schrijft het Algemeen Dagblad donderdag. “Van der Poel duldde de concurrentie slechts vijf minuten aan zijn zijde. Daarna ging hij er alleen vandoor in het Belgische zand.”

Zo soepel als het Van der Poel tijdens zijn laatste veldritten vergaat, zo ongelooflijk stroef verliep het huwelijk tussen Ajax en Steijn. Voormalig technisch directeur Sven Mislintat van Ajax verbaasde vriend en vijand door Steijn aan te stellen als opvolger van John Heitinga. De Hagenaar loodste Sparta Rotterdam vorig seizoen weliswaar naar de zesde plaats, maar hij slaagde er in Amsterdam geen moment in om de ploeg naar zijn hand te zetten. Ajax oogde in veel wedstrijden inspiratieloos en de spelers leken geen idee te hebben wat ze moesten doen.

Niet voor niks komt Steijn voor in het lijstje van Zonneveld met manieren om het Van der Poel ‘een tikkeltje moeilijker te maken’. “Maurice Steijn het tactisch plan laten uitstippelen”, staat het onderin. Onder leiding van Steijn zakte Ajax af naar de degradatieplekken. De Amsterdammers namen uiteindelijk na de 4-3 nederlaag bij FC Utrecht afscheid van de Hagenaar. Een week na diens vertrek stonden ze zelfs op de achttiende en dus laatste plaats. Onder John van 't Schip heeft Ajax de weg omhoog ingezet. De recordkampioen vindt zich momenteel terug op de vijfde plaats.