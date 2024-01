Bedrijvig Spurs heeft dubbel beet: 'Duits international én verdediger met indrukwekkende statistiek op weg naar Londen'

Tottenham Hotspur staat op het punt om de selectie van trainer Ange Postecoglou te versterken met twee spelers. 57-voudig Duits international moet op huurbasis overkomen van RB Leipzig, terwijl de Roemeense verdediger (21) een definitieve transfer van Genoa naar de huidige nummer vijf van de Premier League zou gaan maken.

Postecoglou trad afgelopen zomer zonder al te hoge verwachtingen aan bij Tottenham, dat in het voorbije seizoen als achtste eindigde en daarmee naast Europees voetbal greep. De club nam bovendien afscheid van topscorer Harry Kane, die zijn geluk in Duitsland ging beproeven bij Bayern München. Dat de ploeg eerder dit seizoen een tijdje bovenaan stond in de Premier League en momenteel nog steeds op zes punten van koploper Liverpool staat, zullen weinigen dan ook verwacht hebben.

Artikel gaat verder onder video

In de aanval moet Werner voor Postecoglou een extra optie gaan worden. Vanwege de deelname van Son Heung-min aan de Azië Cup met Zuid-Korea kan de Australiër wel een versterking van de voorhoede gebruiken, die is in de teamgenoot van Xavi Simons dus gevonden. Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat de speler dinsdag naar Londen afreist om de medische keuring af te ronden. Daarna zou hij op huurbasis de overstap gaan maken, waarbij The Spurs een optie tot koop ter waarde van 17 miljoen euro zouden hebben bedongen. Tussen 2020 en 2022 speelde Werner ook al in Londen, destijds stond hij onder contract bij Chelsea dat 53 miljoen euro overmaakte aan Leipzig voor de spits. Deze jaargang was Werner veelal veroordeeld tot een reserverol bij de Duitse topclub, waarvoor hij slechts twee keer wist te scoren.

Daarnaast zou Dragusin als extra centrale verdediger gehaald gaan worden. Mede door de blessure van Micky van de Ven, die al sinds november out is met een hamstringkwetsuur, kan Postecoglou in zijn achterste linie wel een extra speler gebruiken. Dragusin (21) is twaalfvoudig Roemeens international en maakt dit seizoen indruk in de Serie A bij Genoa, dat hem afgelopen zomer voor 5,5 miljoen euro overnam van Juventus. WhoScored becijfert dat de verdediger dit seizoen gemiddeld 0,1 keer per wedstrijd voorbij gedribbeld wordt, het laagste aantal van alle verdedigers in de top-vijf competities van Europa. Romano schrijft op X dat Genoa 25 miljoen euro voor de speler kan ontvangen, wat door bonussen nog met 5 miljoen extra zou kunnen oplopen. Bovendien maakt Spurs-verdediger Djed Spence, als de deal doorgaat, het seizoen op huurbasis af bij de nummer twaalf van de Serie A, aldus de journalist.