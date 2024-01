Trainer aangepakt: 'Blijf dan gewoon staan en zeg het in mijn gezicht, dan ben je een kerel, ga niet weglopen!'

Nourdin Boukhari heeft maandagavond teruggeblikt op de aanvaring tussen hem en Phillip Cocu. De voormalig trainer van Vitesse en Boukhari waren het niet met elkaar in de eindfase van de wedstrijd tussen Sparta en Vitesse (3-1) en dat liep uit tot een felle discussie. De assistent van Sparta Rotterdam was teleurgesteld in de manier waarop Cocu verbaal op hem reageerde.

"In de laatste paar minuten van Sparta - Vitesse ging de bal uit, dus ik vraag: gooi je die bal terug?" begint Boukhari in het programma Rondo op Ziggo Sport. "En hij (Cocu, red.) zegt gewoon letterlijk tegen die speler: geef die bal niet terug!" Vervolgens worden de beelden van de wedstrijd, die plaatsvond op 11 maart 2023, in de uitzending van Rondo getoond en is te zien dat Cocu boos reageert op Boukhari en naar de assistent van Sparta Rotterdam besluit toe te stappen: "Met je grote bek, joh. Sodemieter op", zei de coach van de Arnhemmers - inmiddels ontslagen door Vitesse - vervolgens tegen de 43-jarige Rotterdammer.

Artikel gaat verder onder video

Boukhari is voornamelijk in de opmerkingen teleurgesteld, aangezien Cocu na zijn uitlatingen besloot terug te gaan naar zijn dug-out: "Blijf dan gewoon staan en zeg in mijn gezicht hou je bek en sodemieter op man. Dan ben je voor mij een kerel, maar ga niet weglopen en dan dat schreeuwen", zegt Boukhari fel. "Je moet wel sportief blijven. Je staat 3-1 achter en er is nog vijftien seconden op de klok..."