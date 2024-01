Driessen benoemt ‘lelijke smet’: ‘Dat had hij als laatste daad moeten weigeren’

De overgang is weliswaar nog niet officieel beklonken, maar het moet wel heel gek lopen wil deze week niet gepresenteerd worden door Spartak Moskou. De Russen bereikten vorige week al een akkoord met FC Twente over een transfer van de Costa Ricaanse spits, die zondagmiddag al niet meer van de partij was in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Valentijn Driessen vindt de deal tussen FC Twente en Spartak Moskou een ‘lelijke smet’ op het werk van Paul van der Kraan als algemeen directeur in Enschede.

Fabrizio Romano pakte vorige week uit met het nieuws over de concrete interesse van Spartak Moskou in Ugalde en nadien ging het snel. De Costa Ricaan had zelf al overeenstemming bereikt over een overstap naar de Russische competitie en ook FC Twente en Spartak Moskou kwamen er snel uit. Ugalde gaat naar verluidt een nieuw recordbedrag opleveren voor de Tukkers. Die eer was jarenlang voor Dusan Tadic. De oud-speler van ook FC Groningen en Ajax verruilde FC Twente in de zomer van 2014 voor veertien miljoen euro voor Southampton; Ugalde levert naar alle waarschijnlijkheid meer dan vijftien miljoen euro op.

Artikel gaat verder onder video

“Van der Kraans allerlaatste besluit als directeur helpt FC Twente financieel vooruit, maar moreel gezien nemen de club en de scheidende directeur een verwerpelijke beslissing”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Door het licht op groen te zetten voor de verkoop van spits Ugalde aan Spartak Moskou. Een lelijke smet op Van der Kraans verder schone blazoen als voetbalbestuurder. Vijftien miljoen euro (inclusief bonussen) is veel geld voor FC Twente, zelfs een recordbedrag. En natuurlijk wil de spits uit Costa Rica dolgraag naar Rusland om de financiële toekomst van hem, zijn gezin en z’n kinderen veilig te stellen.” Maar tóch had Van der Kraan, stelt Driessen, zaken doen met Rusland, ‘de agressor in het oorlogsconflict met Oekraïne’, als laatste daad moeten weigeren.

Van der Kraan begint maandag aan zijn laatste dagen als algemeen directeur van FC Twente. Driessen is lyrisch over de bestuurder, die sinds 2021 in deze rol actief is bij de huidige nummer drie van de Eredivisie. De verslaggever ziet dat Van der Kraan FC Twente ‘financieel en organisatorisch’ weer op de been heeft gekregen. Maar zijn laatste daad, de overgang van Ugalde naar FC Twente goedkeuren, valt niet goed bij Driessen. “Hoewel de club Spartak, de eigenaren en het oliebedrijf Luoil als financier achter de club op geen enkele Europese sanctielijst voorkomen. FC Twente en Van der Kraan hadden zich principieel moeten opstellen en Spartak de deur moeten wijzen. Het binnenhalen van vuile miljoenen toont van weinig moreel besef aan FC Twente-kant.”

Driessen wijst ook op de opstelling van Spartak Moskou in de kwestie Quincy Promes. “Hij is veroordeeld tot achttien maanden cel voor het neersteken van zijn neef en kreeg vorige week een strafeis van negen jaar gevangenisstraf te horen voor het medeplegen van grootschalige import van cocaïne. De clubleiding van Spartak heeft Promes niet geschorst of ontslagen. Integendeel, hij staat als eerste op het wedstrijdformulier. Als FC Twente moet je met een club met dergelijke normen en waarden geen zaken doen”, stelt Driessen. “Velen zal het misschien een rotzorg zijn; de Russische transfer kleeft aan de club die in de lift zit en zoveel goodwill kweekte onder Van der Kraan waar het daarvoor als paria werd beschouwd.”