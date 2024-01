Verwachte opstelling Feyenoord: Slot krijgt dubbel goed nieuws uit de ziekenboeg

Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt woensdagavond een beroep te kunnen doen op linksback . De Oranje-international viel afgelopen weekend kort voor rust uit in het Eredivisieduel bij Vitesse (1-2). In de achtste finale van de KNVB Beker, thuis tegen PSV, is de 22-jarige verdediger vermoedelijk vanaf de aftrap present.

Een dag voor de wedstrijd verklapte Slot op de Feyenoord-persconferentie alvast dat Gernot Trauner 'gewoon' in de basis zal staan tegen de koploper van de Eredivisie. Achter de namen van Hartman en Calvin Stengs stond na de kleine overwinning in Arnhem echter nog een vraagteken. 1908 verwacht echter dat beide internationals in staat zullen zijn om in de beker aan te treden tegen PSV.

Artikel gaat verder onder video

Slot zou dan ook kiezen voor zijn 'sterkst mogelijke opstelling', zo schrijft de site. Dat betekent dat Justin Bijlow het doel verdedigt, waar Peter Bosz bij PSV in de beker vertrouwt op reservedoelman Joël Drommel. Voor Bijlow vormen Lutsharel Geertruida, Trauner, Dávid Hancko en Hartman volgens 1908 de viermansdefensie. Op het middenveld zou Slot kiezen voor het beproefde trio Mats Wieffer - Quinten Timber - Stengs, terwijl voorin spits Santiago Giménez naar verwachting wordt geflankeerd door Igor Paixão en Javairô Dilrosun.

Mochten Hartman en Stengs op de wedstrijddag tóch onvoldoende hersteld zijn, dan weet de site bovendien wie hun vervangers in de basiself zullen zijn. Stengs zou zijn plek dan afstaan aan Luka Ivanusec; op de linksbackpositie is de Peruviaan Marcos López de meest logische vervanger van Hartman.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Paixão, Giménez, Dilrosun