Mike Verweij zet streep door Ajax-gerucht: 'Dat is geen optie'

Telegraaf-journalist Mike Verweij meldt dat de geruchten over een terugkeer bij Ajax van naar de prullenbak kunnen worden verwezen. De clubwatcher schrijft op X dat de komst van de buitenspeler 'geen optie' is voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

Eerder op de woensdag kwam werd in de Pantelic Podcast door Bart Sanders gemeld dat El Ghazi zichzelf zou hebben aangeboden bij zijn voormalige werkgever. Later op de dag bevestigde Voetbal International dat de naam van de buitenspeler inderdaad zou zijn genoemd in de Johan Cruijff ArenA, maar daarbij werd niet duidelijk of zijn komst serieus werd overwogen. Verweij schrijft echter dat het niet tot een hernieuwde samenwerking tussen Ajax en El Ghazi gaat komen. "Anwar El Ghazi is geen optie voor Ajax", schrijft de clubwatcher in een kort bericht op X.

Artikel gaat verder onder video

El Ghazi is clubloos sinds hij door zijn meest recente werkgever, het Duitse FSV Mainz 05, op straat werd gezet. De Bundesligaclub nam hem een aantal berichten op sociale media over de oorlog tussen Hamas en Israël dusdanig kwalijk dat het dienstverband van de speler, na amper twee maanden, alweer werd ontbonden.

In augustus 2014 debuteerde El Ghazi in het shirt van Ajax in het betaald voetbal. De buitenspeler werkte zich daarna op tot basisspeler én tweevoudig Oranje-international, maar raakte in het seizoen 2016/17 uit de gratie bij toenmalig trainer Peter Bosz. In de winterstop vertrok hij daarom naar het Franse Lille OSC. Daarna speelde El Ghazi nog voor Aston Villa en Everton, om in de zomer van 2023 bij PSV terug te keren in de Eredivisie. Toen die club afgelopen zomer uitgerekend Bosz aanstelde, koos de speler eieren voor zijn geld en trok hij naar Duitsland.