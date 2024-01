Volop beweging bij Ajax: deze spelers kunnen de komende week nog vertrekken uit Amsterdam

Een kleine week voor het einde van de winterse transferperiode staat Ajax nog een hoop te wachten. De Amsterdammers hebben met hun gewenste ervaren middenvelder te pakken, maar meerdere spelers zouden de club de komende dagen nog kunnen gaan verlaten.

Forbs

Dinsdagavond werd duidelijk dat Carlos Forbs mogelijk voor een tijdelijk vertrek staat. De aanvaller kwam afgelopen zomer voor veertien miljoen euro over van Manchester City, maar moet het onder trainer John van 't Schip vooral van invalbeurten hebben. Vanuit Engeland zijn twee clubs geïnteresseerd: Burnley én Nottingham Forest. Clubwatcher Johan Inan stelt in het Algemeen Dagblad dat er nog wel het een en ander moet gebeuren voordat de rappe Portugees zijn heil tijdelijk elders gaat zoeken: "Van verregaande onderhandelingen was dinsdagavond nog geen sprake."

Artikel gaat verder onder video

Keeper

Als iedereen fit is, dan beschikt Van 't Schip met Diant Ramaj, Gerónimo Rulli, Jay Gorter en Remko Pasveer over liefst vier keepers die in aanmerking zouden kunnen komen voor die ene plek onder de lat. Rulli begon het seizoen als eerste keus, maar raakte al in de eerste speelronde geblesseerd. Gorter nam zijn plek over, maar toen ook hij een kwetsuur opliep greep Ramaj zijn kans. Daardoor zou Rulli óf Gorter deze winter nog kunnen vertrekken uit Amsterdam: "Zij nemen het komende half jaar liever niet plaats op de bank van Ajax", schrijft Inan. Rulli, die eind 2022 nog deel uitmaakte van de WK-selectie van Argentinië die in Qatar de wereldbeker in de wacht sleepte, lijkt van dat duo het dichtst bij een overstap: "Een aantal clubs toonde al wel interesse in de Argentijn, maar geen enkele pakte vooralsnog door", weet de clubwatcher echter te melden.

Overbodige Mislintat-aankopen

Daarnaast benoemt Inan nog twee aankopen die Sven Mislintat afgelopen zomer deed waar Ajax nu alweer vanaf zou willen: Jakov Medic en Gastón Ávila. De Kroatische verdediger Medic kwam verrassend over van tweede Bundesliga-club Sankt Pauli. baarde bij zijn debuut opzien met een wereldgoal tegen Heracles Almelo maar komt inmiddels nauwelijks meer aan spelen toe. Dat geldt ook voor Ávila, die overkwam van Royal Antwerp FC in de desastreus verlopen bekerwedstrijd tegen USV Hercules zijn laatste krediet lijkt te hebben verspeeld. Voor beiden geldt echter een complicerende factor: zij kwamen voor hun vertrek naar Amsterdam al uit voor hun vorige werkgever, omdat spelers in één seizoen niet voor drie verschillende clubs mogen spelen is een vertrek binnen Europa nagenoeg onmogelijk. "In het geval van Avila, die op de training een zware kruisbandblessure heeft opgelopen, heeft de club de hoop inmiddels helemaal opgegeven en de club verwacht ook Medic de komende week niet meer van de hand te doen", schrijft Inan.