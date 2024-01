Wereldgoal van overbodige speler blijkt énige lichtpuntje in zeer teleurstellend oefenduel Feyenoord

Feyenoord heeft zaterdagmiddag een teleurstellende oefenwedstrijd gespeeld tegen het Duitse FSV Mainz 05. De Rotterdammers namen het op het trainingskamp in Marbella op tegen de nummer zestien van de Bundesliga. Na 120 minuten, verdeeld over vier blokken van een half uur, was de Duitse laagvlieger uiteindelijk met 1-2 te sterk. Lichtpuntje was de prachtige goal van Thomas van den Belt.

Feyenoord en Mainz leken het eerste deel zonder doelpunten af te sluiten, maar een paar minuten voor het fluitsignaal van de scheidsrechter lag de bal alsnog in het net. Niet in dat van Mainz, maar aan de andere kant. Feyenoord had weliswaar het beste van het spel en kreeg via onder andere Santiago Giménez een mogelijkheid om de score te openen, maar het waren dus de Duitsers die de leiding namen. Karim Onisiwo ontdeed zich ogenschijnlijk eenvoudig van meerdere tegenstanders en vond met een leep balletje Jonathan Burkardt, die de 0-1 kon binnen knikken. De Feyenoord-fans waren hier niet over te spreken.

Ook in het tweede blok kon Feyenoord allesbehalve overtuigen. Brajan Gruda, in de Bundesliga goed voor één doelpunt, maakte er na zeventien minuten 0-2 van. Dat het voor Feyenoord niet wilde vlotten, bleek toen Lutsharel Geertruida het aan de stok kreeg met oud-PSV’er Phillipp Mwene. Het ging er zo fel aan toe, dat de scheidsrechter zelfs twee gele kaarten moest uitdelen.

Pas in het vierde blok konden de Rotterdammers wat terugdoen, en wel via een prachtige treffer van Van den Belt. De middenvelder, die deze winterse transferperiode op zoek mag naar een tijdelijke verhuurtransfer, schoot de bal van grote afstand kiezelhard in het doel. Feyenoord kon de gelijkmaker niet meer forceren, en zo sluit de ploeg van Arne Slot het trainingskamp af met een kleine tegenvaller.